Meta, YouTube, Google y TikTok pactan acuerdos contra la violencia de género en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de las Mujeres ya tiene los primeros acuerdos con plataformas digitales como Meta, YouTube, Google y TikTok en materia de combate a la violencia de género en los espacios digitales, informó su titular, Citlalli Hernández Mora.

En entrevista al término del Congreso Feminista “110 Años del Primer Congreso Feminista de Yucatán (1916-2026)”, en la Casona de Xicoténcatl, agregó que próximamente presentará dichos acuerdos en la conferencia matutina presidencial.

Aunque no mencionó el contenido de los mismos, la exsecretaria general de Morena adelantó que “tiene que haber una corresponsabilidad de las plataformas para que no existan mecanismos sencillos de violentar a las mujeres”.

La funcionaria reiteró que la plataforma “X”, -cuya Inteligencia Artificial “Grok” ha sido usada para manipular y difundir imágenes de mujeres sin su consentimiento- “no se ha sentado a la mesa” a negociar bajo el argumento de que “no hay una oficina de representación en México”.

Sin embargo, Hernández Mora dijo que “hemos estado haciendo saber que para nosotras es muy importante tener este diálogo que nos permita que el espacio digital sea más seguro. A raíz de que se difundió y empezaron varias usuarias y usuarios a denunciar este uso incorrecto de esta Inteligencia Artificial, manifestamos nuestra preocupación”.

La exsenadora reconoció que, “hace algunos días”, dicha IA ya cambió sus políticas al respecto y añadió:

“Creo que es una buena noticia. Creemos que este diálogo que, desde la Secretaría de las Mujeres estamos promoviendo, contribuyó a ello”.

La titular de la Secretaría de las Mujeres agregó que pretenden buscar a otras plataformas digitales “con mucho respeto, pero llamándoles a este tiempo que la presidenta ha planteado, y que es una voluntad en todos los frentes, de garantizar espacios libres y seguros para las mujeres”.

Poner “pausa” a diferencias feministas

Durante su discurso en el congreso, la secretaria Citlalli Hernández destacó la importancia de los logros obtenidos hace 110 para la lucha feminista.

Dijo que ello ha contribuido a que, actualmente, México viva “el momento en el que más mujeres están tomando decisiones en el país”.

Entonces, destacó que la primera de ellas es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien “le ha tocado un momento difícil en el mundo” al estar en el ejercicio del poder. De paso, destacó la creación de la primera Secretaría de la Mujeres.

Luego, llamó a convocar a un congreso “más amplio” a realizarse en 2026, para reflexionar lo que ocurrió hace 110 años y pensar en qué van a aportar las mujeres que ahora tienen cargos de poder.

Consideró que es un buen momento para “poner pausa” a “las eternas diferencias que hay en el movimiento feminista” y plantear una especie de “agenda 20-50” para pensar cómo aprovechar el momento que vive México para avanzar “mucho más rápido” en los pendientes, entre ellos, la mala procuración de justicia y cómo detener la violencia de género.