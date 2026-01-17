Pagan escuela a senadores con dinero público; redacción y masculinidades son algunas de las clases

Senado. Uso de recursos públicos para clases de "inteligencia emocional y calidad de vida". Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Senado utilizó 5.8 millones de pesos para mandar a la escuela a legisladores y colaboradores durante 2025. Fueron cursos y diplomados impartidos por instituciones públicas y privadas.

De acuerdo con información oficial, se detalla que esta cámara pagó cinco millones 801 mil 609 pesos por 45 cursos y diplomados, de los cuales dos millones 177 mil pesos fueron para únicamente cinco diplomados impartidos a los legisladores.

El primero de ellos fue “Conocimiento Especializado en Fiscalización Superior y Control Interno”, realizado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), por 609 mil pesos con IVA incluido para 30 servidores públicos de manera semipresencial, del 17 de febrero al 08 de diciembre 2025.

El segundo diplomado, “Derecho Parlamentario y las Instituciones Legislativas”, costó 399 mil pesos y fue impartido por la UNAM para 35 servidores públicos de manera asincrónico y en modalidad hibrida, del 24 de febrero al 25 de agosto de 2025.

El tercero, “Nociones Generales de Derecho”, fue impartido para 35 servidores públicos por la sociedad Investigaciones y Estudios Superiores, SC (Universidad Anáhuac), de manera virtual del 28 abril al 8 de julio últimos, con un costo de 624 mil pesos y estuvo exento de IVA.

El diplomado “Gobierno, Transparencia, Responsabilidades Administrativas y Gestión del Servicio Público” lo impartió la Universidad La Salle, con un costo (que estuvo exento de IVA) de 280 mil pesospara 30 personas que se impartió del 4 de agosto al 13 de octubre de 2025 en la modalidad virtual.

Alito y Noroña. Pelea entre senadores en agosto de 2025. Foto: Cuartoscuro.

El último diplomado fue “Herramientas Digitales para el Desarrollo Profesional”, por 265 mil pesos, exento de IVA, y lo impartió la UNAM para 30 personas con modalidad a distancia del 4 de agosto al 12 de noviembre de 2025.

Clases de redacción y bienestar

Los legisladores también tomaron cursos para su formación parlamentaria, los cuales también fueron pagados de las arcas públicas. Entre ellos está el de “Introducción al Senado de la Republica”, que costó al erario 124 mil 800 pesos exento de IVA y lo impartió la empresa Investigaciones y Estudios Superiores, SC, realizado del 1 al 12 de septiembre pasados.

También destinaron 245 mil 989 pesos con IVA incluido para el curso “Cuestiones de Procedimiento Legislativo, de la Técnica y la Argumentación Legislativas y las Relaciones Interinstitucionales”, impartido por el Centro de Capacitación y Formación Permanente (CECAFP), dependiente de la Mesa Directiva del Senado, del 22 de julio al 4 de septiembre de 2025.

El “Curso Integral de Comunicación Política, Redes Sociales y Seguridad Digital” costó 262 mil 44 pesos con IVA incluido en la Fundación Universidad de la Américas Puebla; se impartió del 4 al 25 de septiembre de 2025.

El Senado también pagó el “Curso Derecho Parlamentario”, por 124 mil 800 pesos exento de IVA, impartido por la empresa Investigaciones y Estudios Superiores, SC, del 23 de junio al 4 de julio últimos.

“Calidad en el Servicio de los Servidores Públicos en un Gobierno de Transformación Social” es un curso que costó 46 mil 400 pesos y fue impartido del 7 al 11 de abril pasados por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Entre otras clases que los legisladores del Senado tomaron se encuentran: Redacción Avanzada, Estrategia Política, Dictamen Legislativo, Visualización y Análisis de Datos, Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas, Responsabilidad Administrativa e Imagen Pública.

El Senado también pagó cursos que no tienen nada que ver con la función legislativa y los podían tomar tanto los titulares de las curules como el resto de los trabajadores de la Cámara: Reconstrucción de Masculinidades, Inteligencia Emocional y Calidad de Vida, Taller de Lectura Dinámica, Finanzas Personales, Primeros Auxilios Psicológicos, Bienestar Integral, Clima Laboral, El Sentido de la Pérdida, Dilo Simple Taller de Argumentación y Persuasión, entre otros.