SSA ha aplicado más de 34 millones de vacunas contra enfermedades virales en esta temporada invernal

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En lo que va de la temporada invernal, la Secretaría de Salud federal (SSA) ha aplicado poco más de 34 millones de vacunas contra el covid-19, la influenza y el neumococo, como parte de la meta de 50 millones propuesta por el titular de la dependencia, David Kershenobich.

Dicha meta la fijó el funcionario el pasado 14 de octubre, cuando anunció el inicio de la Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026 durante la conferencia matutina presidencial.

Así lo informó Samantha Gaertner Barnard, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la SSA, durante su participación en una mesa organizada por la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM.

La funcionaria destacó que esos 34 millones se han aplicado, principalmente, a menores de cinco años y de 60 años, embarazadas, personal de salud y de cinco a 59 años que viven con alguna enfermedad de riesgo.

Entonces, subrayó la capacidad del sistema de salud de México para alcanzar esa cantidad de vacunas contra las enfermedades virales de la temporada.

También destacó que, en la actualidad, México ofrece 16 vacunas de manera universal y gratuita y “con la mejor tecnología a nivel internacional”.

Detalló que las autoridades “siempre buscamos cubrir a toda la población, en todos los grupos de edad, toda la vida” y que, además de los centros de salud y los macrocentros de vacunación, las autoridades han extendido módulos hasta afuera de los centros comerciales y visitas casa por casa, para aplicar las vacunas que la gente necesite.

Vacuna contra VPH, 90% de cobertura

Cuestionada en particular por la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que provoca el cáncer cervicouterino, Gaertner Barnard destacó que la vacuna se está poniendo no solo a las niñas, sino también a los niños, pues también pueden ser portadores. En ambos casos, subrayó que se están aplicando tres dosis.

De hecho, resaltó que, en las tres últimas campañas de aplicación de esta vacuna, ya se alcanzó el 90% de cobertura de la población “que está alineado a una política global para la eliminación del cáncer cervicouterino”.

La funcionaria recordó que el pasado 18 de septiembre se inició la más reciente campaña con una meta de 2.5 millones de vacunas y que, a la fecha, se han aplicado alrededor de 1.6 millones.

Y dijo que, con el retorno de las vacaciones, el personal de salud sigue con las visitas a las escuelas primarias públicas y privadas para su aplicación.

Sin embargo, destacó que para lograr esta tarea, el sistema de salud no puede solo, sino que necesita “ir de la mano” con el sector educativo y el sector privado para hacer un trabajo multidisciplinario.