Amaga nueva masa de aire polar; lluvias y frío pegarán de lunes a jueves en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo sistema frontal provocará chubascos y lluvias puntuales fuertes así como ambiente muy frío en el curso de la semana, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Una nueva masa de aire polar amaga con cubrir buena parte del territorio nacional mientras se prevén heladas, bancos de niebla y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en el pronóstico del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del 19 al 22 de enero.

Durante la noche del domingo, el frente frío número 29 se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán, propiciando lluvias puntuales intensas en Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas, lluvias muy fuertes en Tabasco y Veracruz (Los Tuxtlas), lluvias fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Quintana Roo, adicionalmente chubascos en Hidalgo (Sierra de Tenango) y Yucatán.

La masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central; así como ambiente fresco a templado en el sureste mexicano y la península de Yucatán; además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 80 a 100 km/h en Veracruz; y de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con oleaje elevado en las costas de dichas entidades.

Asimismo, se mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana, incluido el valle de México.

Se va el frente frío 29 pero llega un nuevo sistema frontal

Para el lunes, el frente frío número 29 se desplazará sobre el oriente de la península de Yucatán. Simultáneamente, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, ocasionando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Asimismo, se prevé que en el transcurso de la tarde-noche el frente frío número 29 dejará de afectar al país.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Finalmente, un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte y noreste de México durante la tarde, ocasionando viento con rachas de 30 a 50 km/h en dichas regiones.

Valle de México

Condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 16 a 18 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 20 al jueves 22 de enero)

El martes, el nuevo sistema frontal se desplazará sobre el golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente y sureste del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones.

Por otra parte, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el occidente del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noroeste y norte de México.

El miércoles, el sistema frontal se extenderá sobre el golfo de México y el noreste de la península de Yucatán, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha península.

A su vez, la vaguada en niveles altos de la atmósfera se extenderá sobre el norte y noreste de la República Mexicana, continuará interaccionando con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos y rachas fuertes de viento en las mencionadas regiones, además de lluvias aisladas en el centro y oriente del territorio mexicano.

El jueves, el sistema frontal permanecerá sobre el golfo de México e interaccionará con la vaguada en niveles altos de la atmósfera, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el lunes 19 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 19 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur y Sonora (sur).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 19 de enero:

Viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, durante la mañana: costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la mañana: costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Martes 20 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla y costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Miércoles 21 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costa de Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

