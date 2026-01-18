Aterriza avión militar de EU en Toluca; “fue autorizado”, dice el Gabinete de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la divulgación en redes sociales de imágenes de un aeronave militar de Estados Unidos que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, el Gabinete de Seguridad emitió un breve comunicado en su cuenta de X, en el que aseguró que “su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas”.

La comunicación oficial surgió después de más de 12 horas de que en redes sociales usuarios reportaran la presencia de la aeronave a través de videos e imágenes tomadas por los vecinos del aeropuerto.

En X, la usuaria @malusita76, hizo referencia a las características del avión, un Lockheed Martin C-130J-30 Super Hércules, “es un transporte táctico usado para operaciones de combate y/o ayuda humanitaria”.

Asimismo, posteó información de la plataforma global que da seguimiento a los vuelos para mostrar tráfico aéreo, Flightradar24, en la que observa que una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó de la base militar de Dyess, en Abilene Texas, a las 11:50 horas y aterrizó en Toluca a las 14:46, tras un vuelo de 2:56 horas.

En el breve comunicado oficial, el Gabinete de Seguridad explicó que la presencia del avión Hércules C-130 “obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación”.

Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación.



Sin mencionar de qué tipo de capacitaciones se trata, el Gabinete de Seguridad indicó que “estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”.