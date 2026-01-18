Concluyó la regularización de autos chocolate; SSPC alerta contra fraude

En febrero de 2022 salieron de la aduana los primeros vehículos que fueron importados bajo el decreto emitido por AMLO. Foto: Cuartoscuro / Omar Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de la regularización de casi tres millones de llamados “autos chocolate” durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el primer año de la actual administración de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alertó sobre la suspensión definitiva del trámite.

A través de una tarjeta informativa la dependencia recordó que el pasado 31 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que entró en operación desde el 29 de diciembre, por el que se notifica la modificación del decreto publicado tres años antes, que “tuvo como finalidad regularizar vehículos usados de procedencia extranjera que hubieran sido internados al país con anterioridad al 19 de octubre de 2021”.

De acuerdo con información del Registro Público Vehicular (Repuve), hasta el noviembre de 2025 se habían regularizado un total de 2 millones 987 mil 839 vehículos, por lo que la dependencia consideró que el “objetivo” del decreto de 2022 “fue cumplido”.

Tras puntualizar que a partir del 1 de enero de 2026, “no existe disposición vigente que autorice regularización devehículos de procedencia extranjera bajo dicho esquema”, pues el decreto publicado el 31 de diciembre de 2025 establece “de manera expresa que el periodo de vigencia del esquema extraordinario de regularización concluyó sin prórroga alguna”.

La SSPC advirtió que “no resulta jurídica ni administrativamente procedente considerar la existencia de trámites pendientes, prórrogas, extensiones o procesos de regularización en curso derivados de ese decreto, el cual se encuentra legalmente concluido y sin efectos”.

Al insistir que “cualquier actuación en sentido contrario carece de sustento normativo”, la dependencia advirtió que “las personas interesadas en importar vehículo usados de procedencia extranjera deberán hacerlo exclusivamente conforme al marco legal vigente, en particular al Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados publicado el 4 de noviembre de 2024 y renovado el 5 de noviembre de 2025, cumpliendo con los requisitos físicos, mecánicos y ambientales aplicables, así como con el pago de los aranceles correspondientes”, procedimiento que no está relacionado con el de .regularización concluido

La SSPC exhortó a la población “a no dejarse sorprender por gestores, intermediarios o asociaciones que ofrezcan servicios de alta, inscripción o supuesta regularización de vehículos al amparo del ordenamiento ya extinto o a través del Repuve”.

Se recomendó a la población “evitar ser víctima de fraude”, pues al no existir disposición vigente que permita la regularización de “autos chocolate”, la persona que “solicite pagos o documentación bajo esta premisa incurre en un engaño”.