Infonavit casas: guía para consultar opciones de vivienda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) concentra en sus plataformas institucionales la información necesaria para que las personas trabajadoras afiliadas consulten opciones de vivienda disponibles y den seguimiento al proceso de compra mediante crédito. El organismo señala que la búsqueda de casas debe realizarse únicamente a través de sus canales oficiales, sin intermediarios.

De acuerdo con información institucional, el primer paso para consultar viviendas es contar con registro activo en los servicios digitales del Infonavit, lo que permite acceder a datos personales, ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda y condiciones de precalificación.

Mi Cuenta Infonavit como punto de partida para la búsqueda

El Infonavit establece que la herramienta central para consultar opciones de vivienda es Mi Cuenta Infonavit, plataforma digital desde la cual los derechohabientes pueden revisar si cumplen con los requisitos para un crédito y conocer el monto aproximado al que pueden acceder.

Desde este sistema, las personas afiliadas pueden identificar si su relación laboral se encuentra vigente, verificar que cuenten con las aportaciones patronales necesarias y confirmar si alcanzan el puntaje mínimo requerido. Esta información es indispensable antes de revisar cualquier opción de vivienda.

Dónde se consultan las casas disponibles

El instituto informa que las viviendas elegibles para crédito Infonavit se concentran en catálogos vinculados a sus plataformas oficiales. Estos catálogos integran desarrollos habitacionales y propiedades que cumplen con criterios técnicos, legales y administrativos establecidos por el organismo.

En estos espacios se muestra información general de las viviendas, como ubicación, tipo de inmueble y rango de precio. El Infonavit precisa que solo las casas que aparecen en estos sistemas pueden ser financiadas mediante sus créditos, ya sea para vivienda nueva o usada.

Requisitos que debe cumplir la vivienda

Además de los requisitos del trabajador, el Infonavit indica que la vivienda debe cumplir condiciones específicas para ser financiada. Entre ellas se encuentran la habitabilidad del inmueble, la regularidad jurídica y la coincidencia entre el valor de la vivienda y la capacidad de crédito del derechohabiente.

En el caso de vivienda usada, el instituto realiza un avalúo y revisiones documentales previas a la autorización del crédito. Para vivienda nueva, los desarrollos deben estar registrados y validados dentro de los esquemas del Infonavit.

Tipos de vivienda que se pueden consultar

La información oficial señala que, a través del crédito Infonavit, es posible adquirir casas nuevas, viviendas usadas y, en algunos esquemas, terrenos o soluciones de autoproducción. Cada modalidad cuenta con reglas específicas sobre montos, plazos y destino del financiamiento.

La consulta previa en las plataformas institucionales permite identificar qué tipo de vivienda es compatible con el perfil del trabajador y con el crédito disponible, antes de iniciar un trámite formal.

Simuladores para comparar opciones

El Infonavit pone a disposición simuladores digitales que permiten estimar el monto del crédito, la mensualidad y el plazo de pago. Estas herramientas forman parte de los servicios oficiales y están diseñadas para apoyar la planeación financiera antes de elegir una vivienda.

El organismo aclara que los resultados de los simuladores son informativos y que la autorización final del crédito se determina tras la integración completa del expediente y la validación del inmueble.

Proceso general tras elegir una vivienda

Una vez seleccionada la vivienda dentro de las opciones oficiales, el proceso continúa con la integración de documentos, la validación del inmueble y la formalización del crédito. El Infonavit señala que todas las notificaciones sobre el avance del trámite se realizan mediante sus canales institucionales.

El tiempo del proceso puede variar según el tipo de vivienda y la modalidad de crédito, por lo que el instituto recomienda dar seguimiento constante desde la cuenta personal del derechohabiente.

Orientación y prevención de fraudes

El Infonavit reitera en sus comunicados que no cobra por asesoría y que los trámites son personales. Para orientación adicional, cuenta con centros de servicio y atención telefónica, cuyos datos se consultan en el portal institucional.

El organismo advierte que cualquier oferta de vivienda o gestor que no opere dentro de sus plataformas oficiales no forma parte de sus procesos, por lo que recomienda verificar siempre la información antes de firmar contratos o realizar pagos.