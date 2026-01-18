Ranking sobre calidad de vida confirma: México no es como Dinamarca

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los países nórdicos, junto con Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, España, Reino Unido e Irlanda se mantienen como los diez mejores países para vivir, mientras que Estados Unidos y México van en declive, de acuerdo con la firma Global Citizen Solutions.

La empresa —que cada año analiza cuáles son los mejores pasaportes— consideró como factor clave la calidad de vida, al concluir que los “pasaportes más deseables” no son sólo los que ofrecen una amplia movilidad, sino aquellos que conducen a lugares donde las personas pueden prosperar en todos los aspectos, no únicamente en el económico.

Bajo esta óptica, Suecia encabeza el índice de calidad de vida, seguida por Finlandia, Alemania, Dinamarca y Noruega, gracias a sus instituciones sólidas, alta cohesión social, servicios públicos robustos y buen desempeño ambiental.

Dinamarca. Buen desempeño ambiental. Foto: Freepik.

Mientras tanto, España se mantiene como el único país del sur de Europa dentro del top 10 mundial, ocupando el noveno puesto. Su posición responde al costo de vida —accesible en comparación con el norte de Europa— un sistema de salud sólido, una elevada esperanza de vida y beneficios asociados al clima, el diseño urbano y la integración social.

La firma —que se dirige a inversores, profesionales globales, nómadas digitales y familias con movilidad internacional— realiza su análisis con base en datos y utiliza fuentes como Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OCDE, el Índice de Desempeño Ambiental de Yale, el World Happiness Report y Gallup.

Para determinar la calidad de vida, consideró factores como la seguridad, el acceso a servicios y la estabilidad económica; pero también tomó en cuenta la percepción de bienestar o felicidad de los habitantes de cada país. Asimismo, consideró crucial el grado de libertad que poseen las personas para expresarse, participar políticamente y decidir sobre sus propias vidas.

¿Cómo se ubica México en el ranking?

En el continente americano, Canadá ocupa el primer puesto en calidad de vida, seguido por Chile, Uruguay, Argentina y Estados Unidos.

Entre 2021 y 2025 México registra uno de los mayores descensos regionales, al caer 24 posiciones hasta ocupar el puesto 81 a nivel mundial. El declive responde a los desafíos de seguridad, el debilitamiento institucional y las presiones ambientales.

El informe de Global Citizen Solutions recordó que el país registró más de 30 mil homicidios en 2024, y señaló que se trata de una de las cifras más altas del mundo fuera de zonas de guerra activas.

En cuanto a la posibilidad de ejercer derechos políticos y sociales con libertad, la empresa indicó que los periodistas enfrentan riesgos extremos, con más de 150 asesinados desde el año 2000.

Lourdes Maldonado, periodista asesinada, le dijo a AMLO en la mañanera: "Temo por mi vida". Foto: Captura de pantalla

A eso se suma el aumento del costo de la vida, mientras que la escasez de agua, la contaminación y los fenómenos climáticos extremos socavan la resiliencia ambiental.

Por lo tanto, a pesar de la estabilidad macroeconómica del país, factores como la inseguridad persistente, el aumento del costo de vida y el estrés ambiental afectaron la posición del país en el ranking.

Además, entre los países con mayores retrocesos en 2025 se encuentra Estados Unidos, que descendió 12 posiciones debido a la desigualdad, alto coste de vida, factores medioambientales y polarización social.

El Salvador también presenta una caída significativa, descendiendo 29 posiciones, en un contexto de mejoras en seguridad combinadas con tensiones institucionales, presión económica y vulnerabilidad ambiental.

Claves para el aumento de la calidad de vida

El índice confirmó que los factores que contribuyen o afectan en la calidad de vida son variados, pero algo es claro: en todas las regiones, una alta calidad de vida se asocia con instituciones sólidas, desarrollo sostenible, cohesión social, servicios públicos eficaces y entornos en los que los individuos pueden llevar vidas significativas y autónomas.

Sin embargo, el informe advierte que, en muchas partes del mundo, la capacidad institucional disminuye justo cuando las poblaciones se enfrentan a problemas sociales, económicos y climáticos.

El análisis, basado en indicadores globales recientes y datos nacionales, examina las naciones con los deterioros más pronunciados, y muestra cómo la volatilidad económica, las crisis de gobernanza, la degradación ambiental y la creciente inseguridad convergen para socavar la estabilidad nacional y el bienestar ciudadano.

Escasez de agua en ciudades. Foto: Octavio Gómez.

La dimensión de Calidad de Vida de la empresa está diseñada específicamente para decisiones de reubicación y segunda residencia. Integra indicadores de desarrollo humano y progreso en los ODS, costo de vida, libertades y gobernanza, bienestar subjetivo, desempeño ambiental, infraestructura y aceptación de migrantes.

Migración calificada: clave para aumentar la calidad de vida en los países receptores

El análisis de Global Citizen Solutions reveló que los países que reciben a migrantes altamente calificados y son capaces de acoger a talento global tienden a fortalecer su desempeño, por lo que la firma considera que “la apertura es en sí misma un motor de prosperidad y resiliencia en la calidad de vida”.

Por lo tanto, para regiones como América Latina y España, los resultados de 2025 muestran la importancia de mejorar la calidad de vida, ya que no es únicamente un indicador del desarrollo humano, sino que “se ha convertido en un activo estratégico”.

En este sentido, los países que logren fortalecer la confianza institucional, mantener un costo de vida accesible, mejorar la seguridad, y avanzar en resiliencia ambiental, “estarán mejor posicionados para atraer talento, inversión y residentes de largo plazo en un entorno global cada vez más competitivo”.

La fuga de talentos en México, una epidemia silenciosa

Actualmente México, ocupa el sexto lugar entre los 10 principales países de origen de personas migrantes calificadas, y el primero entre los países que conforman América Latina, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación.

La migración calificada se refiere al des­plazamiento internacional de personas con estudios superiores o experiencia profesional que fomentan el desarrollo y la competitividad de un país.

La mayor parte de las y los mexicanos altamente calificados se concentra en Estados Unidos, pero en años recientes los datos muestran una diversificación de esta población hacia otras partes del mundo como Canadá y Europa. Tan solo en 2025 más de 28 mil mexicanos obtuvieron residencia legal en España y más de 9 mil en Portugal, de acuerdo con cifras oficiales.

Lo anterior evidencia que los desafíos que enfrenta la calidad de vida en México han impulsado fuertes movimientos de migración, no sólo entre las personas con menos recursos, sino entre personas que pertenecen a las clases sociales más altas, a quienes el mercado laboral global les ofrece más oportunidades de crecimiento.