Separación de residuos en CDMX: guía práctica para reciclar y evitar errores comunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Desde principios de 2026 la Ciudad de México opera con un sistema obligatorio de separación de residuos sólidos domésticos para mejorar la gestión de basura y optimizar el aprovechamiento de materiales. El esquema vigente divide los desechos en categorías que van desde orgánicos hasta inorgánicos reciclables y no reciclables, con rutas de recolección diferenciadas para cada tipo.
La separación adecuada en el origen —es decir, en casa, oficina o comercio— es clave para facilitar el tratamiento de residuos, evitar que materiales con valor de reciclaje terminen en rellenos sanitarios y reducir la contaminación. A continuación, se presenta una guía de clasificación y recomendaciones prácticas para organizar la basura antes de su entrega al servicio de limpia.
Tipos de residuos
Reciclables (Inorgánicos reciclables)
- Papel y cartón
- Periódicos, revistas, hojas y cuadernos
- Archivos y cajas limpias
- Tubos de cartón
- Plásticos
- Botellas PET
- Envases de shampoo y detergente
- Bolsas limpias
- Tapas y plásticos rígidos
- Vidrio
- Botellas y frascos limpios
- Metales
- Latas de aluminio
- Latas de acero
- Envases metálicos de conservas
- Alambre limpio
- Tetra Pak
- Envases de leche, jugos y puré enjuagados
No reciclables (Inorgánicos no reciclables)
- Desechos sanitarios
- Papel higiénico
- Toallas sanitarias
- Pañales
- Pañuelos desechables
- Cubrebocas
- Preservativos
- Plásticos no reciclables
- Bolsas metalizadas
- Envolturas de frituras
- Unicel sucio
- Cintas adhesivas
- Envolturas de golosinas
- Materiales sucios o contaminados
- Servilletas usadas
- Papel encerado
- Papel aluminio sucio
- Envases con restos de comida
- Vidrios no reciclables
- Espejos
- Vidrio templado
- Focos incandescentes o halógenos
- Cerámica y porcelana
Cómo organizar tus botes de basura
Separar correctamente tus residuos no sólo implica saber qué va en cada categoría, sino también cómo organizar tus botes de basura en casa, escuela u oficina. Aquí hay pasos prácticos para hacerlo:
1. Usa contenedores codificados por color
- Verde o transparente: para reciclables —papel, cartón, plástico, vidrio y metal limpios.
- Negro o gris: para no reciclables —sanitarios, plásticos mixtos y materiales sucios.
- Marrón o naranja: para orgánicos —restos de comida y jardinería (si tu zona lo exige).
Colocar etiquetas claras en los botes ayuda a evitar confusiones.
2. Mantén los materiales limpios y secos
Antes de depositar residuos reciclables, enjuágalos y escurre el exceso de agua o grasa. La suciedad puede contaminar un lote entero de reciclaje.
3. Evita mezclar residuos
Un solo objeto mal clasificado puede hacer que toda una bolsa se considere no reciclable. Si tienes dudas, sepáralo en una bolsa distinta hasta confirmar su categoría.
4. Compacta cuando sea posible
Aplastar cajas, latas y botellas reduce el volumen y facilita el almacenamiento y transporte.
5. Instala tapas y bolsas internas
Usar bolsas internas para cada categoría y tapas para los botes ayuda a contener olores y evita que residuos se mezclen.
6. Coloca los botes cerca de puntos estratégicos
Ubica un bote para reciclables cerca de donde generas más desechos (como cocina o área de trabajo) para recordarte la separación.
Recolección y coordinación
La recolección de residuos en CDMX se realiza con base en un cronograma establecido por alcaldía. Orgánicos e inorgánicos suelen recogerse en días distintos; los materiales voluminosos y electrónicos tienen jornadas específicas. Consultar el calendario local ayuda a no dejar botes llenos por error de programación.
La práctica constante de separar la basura en casa contribuye al reciclaje efectivo, apoya programas de economía circular y minimiza la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios. La clave está en la clasificación correcta, la organización práctica y la participación diaria de la ciudadanía.
días de recolección de residuos en CDMX (2026)
Residuos orgánicos
- Martes
- Jueves
- Sábado
Incluyen restos de comida, cáscaras, poda y residuos biodegradables. Secretaría del Medio Ambiente
Inorgánicos reciclables
- Lunes
- Miércoles
- Viernes
- Domingo
Materiales que pueden reciclarse: papel, cartón, plástico, vidrio, metales y multicapa. Secretaría del Medio Ambiente
Inorgánicos no reciclables
- Lunes
- Miércoles
- Viernes
- Domingo
Residuos que no pueden reciclarse, incluidos materiales sanitarios y contaminados. Secretaría del Medio Ambiente
Residuos de manejo especial y voluminosos
- Domingo (entrega ocasional según calendario específico)
Incluye muebles, electrodomésticos, llantas, colchones y otros voluminosos.