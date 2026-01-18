Separación de residuos en CDMX: guía práctica para reciclar y evitar errores comunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Desde principios de 2026 la Ciudad de México opera con un sistema obligatorio de separación de residuos sólidos domésticos para mejorar la gestión de basura y optimizar el aprovechamiento de materiales. El esquema vigente divide los desechos en categorías que van desde orgánicos hasta inorgánicos reciclables y no reciclables, con rutas de recolección diferenciadas para cada tipo.

La separación adecuada en el origen —es decir, en casa, oficina o comercio— es clave para facilitar el tratamiento de residuos, evitar que materiales con valor de reciclaje terminen en rellenos sanitarios y reducir la contaminación. A continuación, se presenta una guía de clasificación y recomendaciones prácticas para organizar la basura antes de su entrega al servicio de limpia.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Tipos de residuos

Reciclables (Inorgánicos reciclables)

Papel y cartón

Periódicos, revistas, hojas y cuadernos

Archivos y cajas limpias

Tubos de cartón

Plásticos

Botellas PET

Envases de shampoo y detergente

Bolsas limpias

Tapas y plásticos rígidos

Vidrio

Botellas y frascos limpios

Metales

Latas de aluminio

Latas de acero

Envases metálicos de conservas

Alambre limpio

Tetra Pak

Envases de leche, jugos y puré enjuagados

No reciclables (Inorgánicos no reciclables)

Desechos sanitarios

Papel higiénico

Toallas sanitarias

Pañales

Pañuelos desechables

Cubrebocas

Preservativos

Plásticos no reciclables

Bolsas metalizadas

Envolturas de frituras

Unicel sucio

Cintas adhesivas

Envolturas de golosinas

Materiales sucios o contaminados

Servilletas usadas

Papel encerado

Papel aluminio sucio

Envases con restos de comida

Vidrios no reciclables

Espejos

Vidrio templado

Focos incandescentes o halógenos

Cerámica y porcelana

Cómo organizar tus botes de basura

Separar correctamente tus residuos no sólo implica saber qué va en cada categoría, sino también cómo organizar tus botes de basura en casa, escuela u oficina. Aquí hay pasos prácticos para hacerlo:

1. Usa contenedores codificados por color

Verde o transparente: para reciclables —papel, cartón, plástico, vidrio y metal limpios.

Negro o gris: para no reciclables —sanitarios, plásticos mixtos y materiales sucios.

Marrón o naranja: para orgánicos —restos de comida y jardinería (si tu zona lo exige).

Colocar etiquetas claras en los botes ayuda a evitar confusiones.

2. Mantén los materiales limpios y secos

Antes de depositar residuos reciclables, enjuágalos y escurre el exceso de agua o grasa. La suciedad puede contaminar un lote entero de reciclaje.

3. Evita mezclar residuos

Un solo objeto mal clasificado puede hacer que toda una bolsa se considere no reciclable. Si tienes dudas, sepáralo en una bolsa distinta hasta confirmar su categoría.

4. Compacta cuando sea posible

Aplastar cajas, latas y botellas reduce el volumen y facilita el almacenamiento y transporte.

5. Instala tapas y bolsas internas

Usar bolsas internas para cada categoría y tapas para los botes ayuda a contener olores y evita que residuos se mezclen.

6. Coloca los botes cerca de puntos estratégicos

Ubica un bote para reciclables cerca de donde generas más desechos (como cocina o área de trabajo) para recordarte la separación.

Recolección y coordinación

La recolección de residuos en CDMX se realiza con base en un cronograma establecido por alcaldía. Orgánicos e inorgánicos suelen recogerse en días distintos; los materiales voluminosos y electrónicos tienen jornadas específicas. Consultar el calendario local ayuda a no dejar botes llenos por error de programación.

La práctica constante de separar la basura en casa contribuye al reciclaje efectivo, apoya programas de economía circular y minimiza la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios. La clave está en la clasificación correcta, la organización práctica y la participación diaria de la ciudadanía.

días de recolección de residuos en CDMX (2026)

Residuos orgánicos

Martes

Jueves

Sábado

Incluyen restos de comida, cáscaras, poda y residuos biodegradables. Secretaría del Medio Ambiente

Inorgánicos reciclables

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingo

Materiales que pueden reciclarse: papel, cartón, plástico, vidrio, metales y multicapa. Secretaría del Medio Ambiente

Inorgánicos no reciclables

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingo

Residuos que no pueden reciclarse, incluidos materiales sanitarios y contaminados. Secretaría del Medio Ambiente

Residuos de manejo especial y voluminosos

Domingo (entrega ocasional según calendario específico)

Incluye muebles, electrodomésticos, llantas, colchones y otros voluminosos.