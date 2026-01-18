Sheinbaum niega maniobras militares de EU en territorio nacional

Claudia Sheinbaum en el Plan de Justicia para Pueblos de Guanajuato y Querétaro en San Miguel de Allende. Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista alguna actividad militar por parte de Estados Unidos en territorio de México.

En el contexto de su gira por Guanajuato, la presidenta fue entrevistada sobre los recientes avisos emitidos por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés.

Esa dependencia ha pedido "precaución" a las aerolíneas norteamericanas al sobrevolar zonas del espacio aéreo de países como México, Colombia, Ecuador y Centroamérica por el peligro existente ante posibles actividades militares.

“Se recomienda a los operadores estadounidenses que exijan precaución al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico en la Región de Información de Vuelo de Centroamérica (MHTG) debido a actividades militares e interferencias de GPS. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”, expuso la FAA.

Las zonas designadas corresponden a la costa del Pacífico y el aviso se extiende por 60 días, es decir, hasta el 26 de marzo.

El Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reaccionó el viernes al aviso asegurando que no existe ninguna afectación para la aviación civil mexicana.

“No hay nada”

Entrevista por medios, la mandataria descartó que haya alguna maniobra estadunidense en territorio nacional.

“En la mañanera ya nos vemos”, respondió en un primer momento y ante la insistencia añadió: “Nada, no hay nada”, recordando que la SICT emitió un comunicado. “En territorio nacional nada”, remarcó.