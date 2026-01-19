Avión de EU aterrizó para trasladar a funcionarios de la Secretaría de Seguridad: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Con la finalidad de tener una capacitación bajo la tutela del Comando Norte de Estados Unidos y para trasladar a funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue que el avión Hércules aterrizó en Toluca, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque es una regla que ese tipo de aeronaves deban llegar a bases militares, dijo que aterrizó en Toluca porque “fue una condición que se estableció (...) y fue autorizado por la Secretaría de la Defensa”.

La mandataria dijo que no fue necesaria la autorización del Senado por ser una actividad acordada desde hace meses entre las instancias de gobierno.

La mandataria federal reiteró que “un equipo de la Secretaría de Seguridad se fue a capacitar allá está autorizado por el Sistema de Seguridad Nacional” y fue por acuerdos en capacitaciones, “malo sería que aterrizara un avión sin avisar o que sobrevolara sin tener ninguna información. De inmediato te comunicas con Estados Unidos y se hacen todos los esquemas, pero en este caso estaba avisado, autorizado y aterrizó”.

Aunque indicó que los funcionarios que se trasladaron son elementos civiles de la Secretaría de Seguridad, bajo el mando de Omar García Harfuch, quien autorizó el traslado fue la Secretaría de la Defensa Nacional, “principalmente que es quien está encargado y estamos fortaleciendo el Sistema de Seguridad Nacional y que se coordine para garantizar, es mejor que se vaya un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para allá”, dijo.

Apuntó que estas capacitaciones no son nuevas, “pregunté este año cuántos aviones de estos habían aterrizado por cuestiones logísticas en cuántas ocasiones, me dijeron ya varias veces y aviones ya de este tipo han aterrizado en otras ocasiones, en otros años. La diferencia ahora es que llegaron a Toluca”.

Redundó en que dichas capacitaciones tienen que ver con su labor y están reguladas por el Sistema de Seguridad Nacional.

“Es parte de los acuerdos, también de Estados Unidos vienen a capacitarse aquí, es algo muy importante que se sepa, es bilateral; por ejemplo, ¿en qué vienen capacitarse aquí?, en Plan DNII y otras capacitaciones, son parte de los acuerdos bilaterales que se tienen de capacitación entre uno y otro estado y están regulados”.

Sobre quién solicita esta capacitación que dura un mes, respondió: “No son a petición de alguien que no sea parte del gabinete de seguridad y particularmente del Sistema Nacional de Seguridad” y aclaró que “este avión no tenía armamento, por supuesto que no”, además de que los elementos de la Secretaría de Seguridad regresarían en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

En torno a las autorizaciones expuso que no tendría que haberse consultado con el Senado porque no venían tropas de Estados Unidos.

“Ya han entrado en otras ocasiones la diferencia es que ahora entraron al ´avión´ de Toluca que ahora pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos, pero no es algo excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos”.

Una autorización que sí está pendiente en el Senado, dijo es la de la Guardia Costera, la cual podría aprobarse hasta febrero porque no puede hacerse con la Comisión Permanente.