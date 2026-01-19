Cae "El Mantecas", líder de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Iván Valerio “N”, alías "El Mantecas" fue detenido en Sinaloa. Lideraba una facción del Cártel de los Beltrán Leyva. Un informe del gobierno lo identificaba como operador del Cártel de Sinaloa y enlace directo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito".

La detención fue realizada tras labores de inteligencia y ejecutada por lementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En total se detuvieron a ocho personas.

Los agentes de seguridad que realizaban actos de investigación, al realizar recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, detectaron a un grupo de personas armadas que, al notar la presencia de las autoridades, realizó disparos de arma de fuego, tras lo cual, los efectivos repelieron la agresión..

También se aseguraron armas cortas y largas, vehículos, cargadores, cartuchos y dosis de drogas.

Durante esta acción se ubicó y aseguró un centro de producción de drogas sintéticas, mismo que era operado por esta célula delictiva.

