Capturan en Colombia a presunto implicado en secuestro y feminicidio de madre e hija en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Agentes de la policía colombiana y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) detuvieron a un mexicano presuntamente implicado en el secuestro y asesinato de la médica veterinaria Angélica Virgen Camacho y de su hija, Esthefanía Ferrari Virgen, ocurrido en marzo del 2025 en Veracruz.

El sospechoso fue localizado en el municipio de Sopetrán, en el departamento de Antioquía, informó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, a través de sus redes sociales. Tras su detención fue puesto a disposición de la Interpol.

El hombre “es requerido por autoridades judiciales de México por secuestro agravado y sería responsable del secuestro y homicidio de una madre y su hija”, escribió Sánchez en X (antes Twitter). El encargado de seguridad en Colombia aclaró que la acción se realizó con la articulación internacional y mediante el intercambio oportuno de información.

— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 18, 2026

La detención del presunto implicado se suma a la de otros tres involucrados en el mismo evento delictivo, que fueron vinculados a proceso por un juez de control el 18 de marzo del 2025.

El caso de Angélica y Esthefanía, secuestradas y asesinadas en Veracruz

El 11 de febrero del 2025, la médico veterinaria Angélica Virgen Camacho, de 53 años y su hija, Esthefanía Ferrari Virgen, de 24, desaparecieron luego de salir a caminar en el fraccionamiento La Rioja, ubicado en la riviera veracruzana, en el municipio de Alvarado.

El 23 de febrero de 2025, la Fiscalía General del Estado de Veracurz reveló en una conferencia de prensa que familiares de las mujeres recibieron llamadas de extorsión en la que se les exigió dinero a cambio de la liberación de la veterinaria y su hija.

Semanas después, el 5 de marzo de 2025, la fiscalía estatal, informó sobre la localización de los cuerpos sin vida en una casa abandonada en la comunidad El Bayo, también perteneciente al municipio de Alvarado.

Por el crimen, la dependencia dio a conocer la detención de presuntos responsables de secuestro agravado, se trataría de Arturo "N", Eduardo "N" y Thomas "N", a quienes el 18 de marzo, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 72/2025. A ello se suma la detención de Fernando “N”, en Colombia.

Angélica Virgen era una conocida veterinaria en la zona, identificada con el rescate de animales y su hija Esthefanía Ferrari era estudiante de biología en el Tecnológico de Boca del Río.