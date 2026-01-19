Corte frena debate del proyecto sobre desalojos en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó, por tiempo indefinido, la discusión de la propuesta de avalar la reforma que regula los desalojos en la Ciudad de México, en la que se eliminó la obligación de reubicar a personas vulnerables desalojadas para evitar que terminen en situación de calle.

El caso estaba programado para este 19 de enero, pero al inicio de la sesión el Secretario General de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, dio a conocer que la ministra María Estela Ríos decidió retirar el asunto sin explicar las razones.

Proceso informó hace dos días que ante la propuesta de Ríos González, organizaciones de la sociedad exigieron a la Corte aplazar el tema y convocar a audiencias públicas para debatir el tema con los interesados.

Para ello, un grupo de aproximadamente 20 personas acudieron al edificio sede de la SCJN para realizar una manifestación pacífica y buscar una reunión con los ministros.

Los manifestantes llegaron a la Avenida Pino Suárez 2 cerca de las 8:00 horas y realizaron un bloqueo en la esquina de Venustiano Carranza.

Una comisión fue recibida por los ministros de la Corte, sin embargo, hasta el momento el Máximo Tribunal no ha dado a conocer qué pasó durante la reunión.