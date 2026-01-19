Gobernadora general de Canadá visita México para reunirse con Sheinbaum

La gobernadora general de Canadá, Mary Simon, recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente. Foto: @SRE_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de las amenazas del presidente estadunidense Donald Trump de desaparecer el TMEC, la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, emprendió una visita oficial a México, que incluirá un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mañana.

La mujer, quien funge como jefa de Estado –y no jefa de gobierno, papel asumido por el primer ministro, Mark Carney--, arribó hoy en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente; el objetivo de su visita, según la información oficial, consiste en “estrechar los lazos entre México y Canadá, en seguimiento a la visita oficial” de Carney a México en septiembre pasado.

Aunque el rol de Simon es más que nada simbólico –representa al rey británico Carlos III en Canadá--, su visita a México envía un mensaje de acercamiento que contrasta con las incertidumbres sobre el futuro del TMEC, el acuerdo de libre comercio que une las cadenas de valor entre México, Estados Unidos y Canadá, y que es blanco de reiteradas críticas de Trump.