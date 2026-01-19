Nacional

Gobierno mexicano da sus condolencias a España por accidente de trenes que dejó al menos 39 muertos

Ante la magnitud del suceso y de la conmoción que ha causado, el presidente de España, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto oficial por las víctimas.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
lunes, 19 de enero de 2026 · 12:05

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día el gobierno mexicano extendió sus condolencias “al pueblo y Gobierno de España” por accidente de trenes ocurrido en Adamuz, en Córdoba, en el que fallecieron al menos 39 personas, y señaló que hasta ahora no se reportan a personas mexicanas entre los afectados. 

Tras deplorar la “irreparable pérdida de vidas humanas” y de desear la “pronta recuperación” de las personas heridas en el accidente, la Cancillería mexicana recalcó que la embajada de México en Madrid “ha estado pendiente del desarrollo de la situación y no reporta, hasta ahora, connacionales afectados”. 

El accidente sucedido ayer. Ocurrió cuando un tren de alta velocidad, operado por la empresa italiana Iryo, se descarriló e impactó contra otro tren de la compañía española Renfe, provocando más de 39 muertes –cifra “no definitiva”, según el gobierno ibérico-- y más de un centenar de heridos, incluyendo a 43 personas hospitalizadas. 

Ante la magnitud del suceso y de la conmoción que ha causado en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto oficial por las víctimas, y prometió que “vamos a dar con la verdad” sobre el accidente. 

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias