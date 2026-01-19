Gobierno mexicano da sus condolencias a España por accidente de trenes que dejó al menos 39 muertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día el gobierno mexicano extendió sus condolencias “al pueblo y Gobierno de España” por accidente de trenes ocurrido en Adamuz, en Córdoba, en el que fallecieron al menos 39 personas, y señaló que hasta ahora no se reportan a personas mexicanas entre los afectados.

Tras deplorar la “irreparable pérdida de vidas humanas” y de desear la “pronta recuperación” de las personas heridas en el accidente, la Cancillería mexicana recalcó que la embajada de México en Madrid “ha estado pendiente del desarrollo de la situación y no reporta, hasta ahora, connacionales afectados”.

El accidente sucedido ayer. Ocurrió cuando un tren de alta velocidad, operado por la empresa italiana Iryo, se descarriló e impactó contra otro tren de la compañía española Renfe, provocando más de 39 muertes –cifra “no definitiva”, según el gobierno ibérico-- y más de un centenar de heridos, incluyendo a 43 personas hospitalizadas.

Ante la magnitud del suceso y de la conmoción que ha causado en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto oficial por las víctimas, y prometió que “vamos a dar con la verdad” sobre el accidente.