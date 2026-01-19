Gonzalo López Beltrán, hijo de AMLO, solo fungió como supervisor honorífico del Tren Interoceánico: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) aún no entrega el dictamen de las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo López Beltrán, solamente tenía un cargo honorífico en la construcción de la obra del sexenio pasado.

Dijo que se debe investigar todo, pero adelantó:

“Él (Gonzalo) jugó un papel honorífico en la revisión de los tiempos de la construcción. Evidentemente la supervisión técnica de la construcción del tren estuvo a cargo de ingenieros, ¿verdad? Él más bien tuvo una supervisión honorífica para que se cumplieran los tiempos y la revisión, eso lo platicamos en su momento”.

Consideró que “si hay algún asunto técnico relacionado con la vía, son los ingenieros que supervisaron el tren los que, en todo caso, tendrían una responsabilidad y habría deslinde de responsabilidad, pero todo debe investigarse siempre. No debe evitarse ninguna investigación, pero es importante aclarar esta condición”.

En un inicio la jefa del Ejecutivo Federal indicó el compromiso de la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, es que esta semana, a más tardar la siguiente, tendrán un primer dictamen, en lo que trabajan en un dictamen final sobre la causa del descarrilamiento.

“Con este primer dictamen ya viene la reparación integral del daño para todas las personas que iban en el tren y se van a empezar a citar a cada una de ellas”.

Sobre quienes resulten responsables, afirmó: “Que se investigue todo, sí, aquí no se cubre a nadie pero no necesitaban hacer una denuncia porque por el accidente se abre una carpeta de investigación y dependiendo de la causa evidentemente se revisa”.

Con las respuestas dijo que va a esperar, “para no adelantarnos, cuál fue la razón del accidente y mucho viene de la caja negra famosa que lleva el tren que es una caja que va detectando velocidades, problemas que tuvo el tren y de ahí, por lo que nos dice la fiscal, es de donde están obteniendo la información y ellos con sus propios técnicos y el apoyo que esté dando la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario”.