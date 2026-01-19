Incremento de casos de sarampión es por “resurgimiento regional”, justifica la SSA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El incremento de casos de sarampión en México se da “en un contexto de resurgimiento regional de la enfermedad en el continente americano”, argumentó la Secretaría de Salud federal (SSA).

En una tarjeta informativa emitida luego del reporte de que el virus ya está presente en las 32 entidades federativas, con siete mil 131 casos acumulados desde el 2025, cuando comenzó el brote, la autoridad detalló que más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación.

Agregó que los cuadros graves y las defunciones provocados por el virus se concentran principalmente en “poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados”.

La dependencia dirigida por David Kershenobich explicó que el “resurgimiento regional” del sarampión es un fenómeno documentado y alertado oportunamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por autoridades sanitarias de diversos países.

Según dijo, en México, el comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene “bajo monitoreo permanente” a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Ello, añadió, permite la “detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria”.

La SSA resaltó que, durante 2025 y las primeras semanas del 2026, se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión a nivel nacional. De estas, se le ha dado prioridad a niñas, niños y población susceptible, tanto en la vacunación regular como en las estrategias de respuesta rápida ante brotes.

Los protocolos

En su tarjeta, la SSA detalló que, desde la detección del primer caso importado el 14 de febrero de 2025, en una menor de edad sin antecedente vacunal en Chihuahua, se activaron “de manera inmediata” los protocolos internacionales de contención.

Entre las medidas aplicadas se incluyen las siguientes:

Aplicación de cercos epidemiológicos, con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso, así como búsqueda activa de casos.

Intensificación de la vacunación para asegurar esquemas completos.

Ampliación de la edad de vacunación hasta los 49 años, con énfasis en jornaleros agrícolas con alta movilidad.

En zonas con brotes activos se aplica una dosis “0” a los menores de 6 a 12 meses de edad

Coordinación permanente con las entidades federativas, especialmente en los estados con mayor incidencia.

Despliegue de Equipos de Respuesta Rápida en todo el país, con sesiones continuas de los Consejos Estatales de Vacunación y visitas domiciliarias para la aplicación inmediata de cercos vacunales.

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional.

Puesta en marcha, durante 2025, de las Semanas Nacionales de Vacunación y de la Semana Nacional de Salud Pública.

Implementación de una campaña nacional de comunicación en radio, televisión, redes sociales y medios impresos.

Trabajo coordinado con la OPS y otros organismos internacionales.

La SSA llamó a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud de sus hijos y acudir a las unidades médicas para completar los esquemas de vacunación.

Reiteró que “la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente efectiva” y que es “la principal herramienta” para prevenir la enfermedad.

Y reafirmó “su compromiso de contener la transmisión, reducir complicaciones y evitar defunciones, con prioridad en los grupos más vulnerables”.