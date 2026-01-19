Kenia López Rabadán informa que INE validó propuesta ciudadana de reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) validó la iniciativa ciudadana de la asociación “Salvemos México” para la reforma electoral.

López Rabadán resaltó que esa es la primera iniciativa sobre la reforma electoral que recibe la Cámara de Diputados.

“Hay un segundo tema que, si me permiten, voy a informarles. Hemos recibido por parte del Instituto Nacional Electoral la notificación de que se ha cumplido con lo que establece la ley para que inicie el proceso legislativo, la iniciativa ciudadana en materia de reforma electoral, que fue presentada por el colectivo Salvemos la Democracia.

“Y aquí me permito enseñarles este documento recibido por parte del INE en donde se da cuenta de que las firmas que acompañan esta iniciativa ciudadana han sido validadas por la propia aplicación del INE y, por tanto, bueno, me permito informarles, hemos ya, con este documento, recibido esta validación y por tanto pues ésta es la primera iniciativa en términos electorales que se recibe en esta Cámara de Diputados, en este Congreso mexicano para deliberar a propósito de las reformas electorales que propone”, explicó.

La diputada albiazul informó que se reunió con José Woldenberg, consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), para hablar sobre la reforma electoral.

“Quiero informarles que vengo de una reunión que tuve el día de hoy con José Woldenberg. Es importante para mí abrir estos espacios de interlocución…

“José Woldenberg, un referente nacional e internacional de democracia, de instituciones, del deber ser en las leyes y, por supuesto, que para mí era importante reunirme con él. Así como me reuní la semana pasada con la presidenta Guadalupe Taddei, con ese mismo espíritu, me reuní el día de hoy con José Woldenberg para decirle: ‘la Cámara de Diputados estará abierta al diálogo, a la experiencia’, y me permití convocarlo para que acuda, una vez que abramos un proceso ético, integral, honesto, plural, de discusión de las futuras iniciativas en Reforma Electoral”, detalló.