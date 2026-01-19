Lluvias y chubascos en casi todo el país el martes; 14 estados tendrán temperaturas bajo cero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Casi toda la totalidad del país tendrá desde lluvias aisladas hasta puntuales fuertes y chubascos este martes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló además en qué estados de la república habrá temperaturas inferiores a los cero grados, con ambiente gélido y bancos de niebla, en su pronóstico para el 20 de enero.

Durante la noche del lunes, el frente número 29 se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe, dejando de afectar al país.

Sin embargo, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, propiciando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Quintana Roo, y con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco, Campeche y Quintana Roo; con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Yucatán, así como intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (suroeste).

Finalmente, un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte y noreste del territorio nacional, originando viento con rachas de 30 a 50 km/h en ambas regiones.

Lluvias, chubascos y bancos de niebla

Para el martes, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el occidente de la República Mexicana, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noroeste y norte del país.

Simultáneamente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en estados del centro, oriente, sur y sureste del país.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México. Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 17 a 19 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el martes 20 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas para el martes 20 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa y Nayarit.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 20 de enero: