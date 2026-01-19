MC exige explicación al Gabinete de Seguridad por aeronave militar de EU en Toluca

El avión estadunidense en uno de los videos que circularon en redes sociales. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gabinete de Seguridad debe dar una explicación sobre el aterrizaje de una aeronave militar estadunidense en el aeropuerto de Toluca, demandó Movimiento Ciudadano.

En su cuenta de X, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, recordó que esa Cámara es la única facultada para autorizar el ingreso y tránsito de tropas extranjeras en el país.

Ante la divulgación en redes sociales de imágenes de un avión Lockheed Martin C-130J-30 Super Hércules que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal emitió un breve comunicado en su cuenta de X, en el que aseguró que “su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas”.

Al respecto, Clemente Castañeda señaló que el Senado de la República no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.

“Por ello, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México debe explicar de inmediato si la presencia de la aeronave estadunidense corresponde a la solicitud realizada por la titular del Ejecutivo Federal el pasado 17 de diciembre de 2025", escribió.

En el tuit anexó la comunicación enviada a la diputada panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión Permanente, sobre la solicitud de autorización para que se permitiera el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL's y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América.

Dicho Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina estadunidense ingresaría con armamento a bordo de una aeronave militar "Hércules C-130" de la Fuerza Aérea Estadounidense, aterrizando el 12 de enero de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, según refiere el documento.

El Senado de la República no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. Por ello, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México debe explicar de inmediato si la presencia de la aeronave estadounidense corresponde a la solicitud… pic.twitter.com/I5eAaulbB2 — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) January 19, 2026

“La Constitución es clara: el artículo 76, fracción III, establece que la facultad para autorizar el ingreso y tránsito de tropas extranjeras corresponde exclusivamente al Senado”, destacó Castañeda.

El 3 de enero, el Senado suspendió la reunión extraordinaria de comisiones programada para el lunes 5, en la que se tenia previsto autorizar la entrada a territorio nacional de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos para participar en ejercicios navales.

El retraso en la discusión se debió a la agenda legislativa del Senado y no por motivos de política internacional, específicamente por los acontecimientos recientes en Venezuela, aseguró el pasado 8 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum.