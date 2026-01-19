Mujeres Bienestar: quiénes cobran la pensión del 19 al 23 de enero

La Pensión Mujeres Bienestar continúa con los pagos de enero. Del 19 al 23 cobran beneficiarias según la letra de su apellido.. Foto: Facebook Región 14 Los Reyes Acaquilpan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Pensión Mujeres Bienestar continúa con la dispersión de recursos correspondientes al bimestre enero-febrero, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría del Bienestar. Los pagos se realizan de manera escalonada durante enero y se organizan con base en la primera letra del primer apellido de cada beneficiaria.

El apoyo económico se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y forma parte del esquema de pensiones sociales federales que se pagan sin intermediarios.

Calendario de pagos de Mujeres Bienestar del 19 al 23 de enero

Durante el periodo comprendido del lunes 19 al viernes 23 de enero, las mujeres inscritas en el programa reciben su pensión conforme al siguiente orden alfabético:

Lunes 19 de enero: beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra M

Martes 20 de enero: letras N, Ñ y O

Miércoles 21 de enero: letras P y Q

Jueves 22 de enero: letra R

Viernes 23 de enero: letra R

Este esquema de pago se aplica de manera simultánea a otros programas de pensión social con el objetivo de distribuir los depósitos a lo largo del mes y facilitar el acceso a los recursos.

Las beneficiarias no están obligadas a retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el monto permanece disponible en la cuenta hasta que decidan disponer de él.

Monto que reciben las beneficiarias en el bimestre enero-febrero

Para el primer bimestre del año, las mujeres inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar reciben un apoyo bimestral de 3,100 pesos. El depósito se realiza en una sola exhibición y corresponde al periodo enero-febrero.

El monto se entrega de manera directa a cada beneficiaria que cuenta con registro activo en el programa y tarjeta bancaria vigente.

Qué es la Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social federal dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años de edad que residen en México. El apoyo busca brindar un ingreso periódico previo a la incorporación a la pensión para personas adultas mayores, que se otorga a partir de los 65 años.

El programa forma parte de los Programas para el Bienestar y opera bajo un esquema de pagos bimestrales que se realizan a lo largo del año conforme a calendarios oficiales.

Requisitos para recibir la pensión

Para formar parte de la Pensión Mujeres Bienestar, las solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener entre 60 y 64 años cumplidos

Contar con nacionalidad mexicana, por nacimiento o naturalización

Residir de manera permanente en el territorio nacional

El registro se lleva a cabo únicamente durante los periodos que la autoridad federal anuncia de forma oficial.

Cómo verificar si ya se recibió el depósito

Las beneficiarias pueden confirmar si el pago correspondiente ya fue depositado mediante la consulta de saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o a través de los canales digitales disponibles para revisar movimientos de la cuenta.

En caso de que el depósito no se refleje el día asignado por calendario, la recomendación oficial es esperar, ya que la dispersión se realiza de manera progresiva durante el mes.

Qué ocurre al cumplir 65 años

Las mujeres que reciben la Pensión Mujeres Bienestar y cumplen 65 años son incorporadas posteriormente al programa de pensión para personas adultas mayores, sin necesidad de realizar un nuevo registro, siempre que su información se mantenga actualizada.

El cambio de programa se realiza conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad responsable de las pensiones sociales.

Pagos de pensiones durante enero

El calendario de enero contempla depósitos a lo largo del mes para las distintas letras del alfabeto. La dispersión de recursos se extiende hasta la última semana de enero y aplica para los programas de pensión social vigentes.

Las autoridades federales han reiterado que los pagos se realizan directamente en las cuentas bancarias y que no es necesario acudir a oficinas para recibir el apoyo.