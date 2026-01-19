OPS llama a México y Estados Unidos a reunión para revisar brote de sarampión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los altos números de contagios de sarampión entre sus poblaciones, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) invitó a México y a Estados Unidos a reunirse de manera virtual el próximo 13 de abril para revisar su estado de eliminación del virus.

Según el organismo internacional, la fecha del encuentro, dentro de tres meses, se estableció “para dar a las autoridades nacionales de salud y a los comités nacionales de sostenibilidad, el tiempo suficiente para preparar informes completos, incluyendo descripciones y análisis con evidencia epidemiológica y de laboratorio detallada”.

En un comunicado emitido el viernes 16, la OPS detalló que la reunión fue convocada por su Comisión Regional para el Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita, (RVC, por su sigla en inglés).

Explicó que el encuentro se producirá tras los brotes de sarampión reportados en Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025, y en México a partir del 1 de febrero de 2025.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos, (CDC, por sus siglas en inglés), en el 2025 se presentaron dos mil 242 casos confirmados en más de 40 estados; mientras que, en lo que va de 2026, se han registrado 171.

En México, el Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal (SSA) reportó que el sarampión ya se extendió a las 32 entidades del país; hasta ayer sumaban siete mil 131 casos acumulados en un año y 24 defunciones.

El proceso de revisión

En su comunicado, la OPS detalló que, según el Marco Regional para la Sostenibilidad y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita en las Américas, la Comisión se reúne anualmente, pero puede convocarse en otras ocasiones según sea necesario para cumplir con su mandato.

La OPS explicó que la RVC es una comisión técnica independiente que reporta directamente al director de la OPS. Agregó que su mandato es monitorear y verificar la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en los Estados Miembros, así como evaluar el reestablecimiento de la transmisión endémica

Ésta se define como “una cadena de transmisión del virus del sarampión del mismo genotipo y linaje que continúa de manera ininterrumpida durante 12 meses o más dentro de un área geográfica definida (país)”.

Como parte de su labor, la Comisión revisa los informes nacionales, datos epidemiológicos y de laboratorio, evidencia molecular y hallazgos de investigaciones de campo.

Según el proceso, luego de la revisión, la RVC presentará sus recomendaciones al director de la OPS. Luego, éste determinará formalmente la clasificación del país y comunicará la decisión a las autoridades nacionales.

Por último, la OPS recordó que los brotes de sarampión “se propagan principalmente entre poblaciones no vacunadas, lo que subraya la importancia de mantener una cobertura de vacunación alta y homogénea, una vigilancia sólida y una respuesta rápida a los brotes en toda la región”.