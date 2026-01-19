PAN pide investigar a Pedro Haces por no reportar debidamente sus bienes en declaración patrimonial

PAN pide investigar a Pedro Haces por no reportar debidamente sus bienes en su declaración patrimonial. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, demando a la Contraloría interna de la Cámara de Diputados que insté e investigue a Pedro Haces Barba, diputado de Morena, presenté completa su declaración patrimonial.

El diputado albiazul puntualizó que Pedro Haces tiene participación en empresas en el extranjero; en España y en Estados Unidos, pero nada de eso está reportado en su declaración patrimonial.

“Solicitamos que la Contraloría interna de la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto sobre la omisión de dar los datos correspondientes de las declaraciones patrimoniales. No se puede continuar con esas actitudes de corrupción, ocultar información y enriquecerse a costa de las influencias en el Gobierno”, detalló.

Héctor Saul Téllez afirmó que, en Madrid, Pedro Haces participa desde 2023 en la empresa Simón Casas Apoderamiento, que tiene como giro representar a toreros y novilleros y que ha manejado millones de euros en activos.

También informó que, como senador suplente en 2018, Pedro Haces tampoco reportó que había creado en Estados Unidos la empresa Don Bull Productions, en la que fungía como miembro administrativo, según menciona, detallan registros del estado de Nevada.