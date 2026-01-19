Pensionados del IMSS: por qué el pago de febrero no se deposita el día 1

El IMSS explica el criterio general sobre la fecha de pago de las pensiones cuando el día 1 del mes no es hábil.. Foto: Canva/ IMSS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no recibirán el pago correspondiente a febrero el día 1 del mes, de acuerdo con los lineamientos operativos establecidos por el propio instituto para la dispersión de pensiones. El ajuste responde al calendario bancario vigente y no implica la suspensión del pago ni cambios en el monto que reciben las personas beneficiarias.

El IMSS señala que los depósitos de pensión se realizan el primer día hábil de cada mes. Cuando esa fecha coincide con un día inhábil para el sistema financiero, el pago se recorre conforme a las reglas administrativas aplicables, con el objetivo de garantizar que la dispersión se efectúe cuando las instituciones bancarias se encuentren en operación.

Por qué el pago de la Pensión IMSS no se deposita el día 1

El primer día del mes no siempre es considerado hábil para las instituciones financieras. Cuando el día 1 coincide con un fin de semana o con una fecha marcada como inhábil en el calendario bancario, el sistema de pagos del IMSS no ejecuta transferencias electrónicas.

En esos casos, el IMSS ajusta la fecha del depósito al día hábil que corresponda, ya sea previo o posterior, según lo determine el calendario anual de pagos. Este procedimiento se aplica de manera general y no representa una situación extraordinaria para las personas pensionadas.

Cómo funciona el criterio de pago para personas pensionadas

El IMSS establece de manera institucional que las pensiones se cubren mensualmente en días hábiles. Este criterio se encuentra contemplado dentro de las reglas de operación de las prestaciones económicas que administra el instituto.

Cuando el primer día del mes no es hábil, el pago se realiza en el día que el calendario bancario permite operaciones, sin necesidad de que la persona pensionada realice algún trámite adicional. El depósito se efectúa de forma automática en la cuenta bancaria registrada ante el IMSS.

A quiénes aplica el ajuste del pago de febrero

El ajuste en la fecha de depósito aplica para todas las personas pensionadas del IMSS, sin distinción del tipo de pensión. Esto incluye a quienes reciben pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, riesgos de trabajo, así como a quienes cuentan con asignaciones familiares o ayudas asistenciales integradas al pago mensual.

El monto que se deposita corresponde al total autorizado en la resolución de pensión de cada persona. El cambio de fecha no genera descuentos, retenciones ni modificaciones en la cantidad que se entrega.

Qué deben hacer las personas pensionadas

El IMSS recomienda a las personas pensionadas verificar el depósito directamente en su cuenta bancaria durante el día hábil correspondiente. Los horarios de acreditación pueden variar dependiendo de la institución financiera, por lo que el recurso puede reflejarse en distintos momentos del día.

En caso de que el pago no se vea reflejado una vez concluida la jornada bancaria, se sugiere contactar primero a la institución bancaria para descartar alguna incidencia operativa. Si la situación persiste, las personas pensionadas pueden comunicarse con los canales oficiales de atención del IMSS para recibir orientación.

Qué no cambia con el ajuste de fecha

El ajuste en el pago de febrero no afecta los derechos adquiridos por las personas pensionadas ni modifica el calendario de pagos de los meses posteriores. La periodicidad mensual del pago se mantiene conforme a lo establecido en la normatividad del IMSS.

Tampoco se ve afectado el acceso a los servicios médicos ni a otras prestaciones vinculadas al estatus de persona pensionada. El instituto mantiene vigentes todos los beneficios asociados a la pensión, independientemente del ajuste en la fecha de depósito.

Recomendación ante información no oficial

El IMSS recuerda que la información relacionada con pagos y pensiones se difunde únicamente a través de sus canales institucionales. El instituto recomienda a las personas pensionadas no atender mensajes de terceros que ofrezcan gestionar el pago o solicitar datos personales, ya que el depósito se realiza de manera directa y automática.