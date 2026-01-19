Pese a campañas de vacunación, sarampión ya se extendió en las 32 entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese al refuerzo en la campaña de vacunación que han impulsado las autoridades sanitarias nacionales y locales, el sarampión ya se extendió a las 32 entidades del país; hasta ayer sumaban siete mil 131 casos acumulados en un año y 24 defunciones.

Sin embargo, la Secretaría de Salud federal (SSA) asegura que, del total de casos, solo 5% están activos; en tanto, especialistas de la UNAM alertan que el sarampión “es la enfermedad más contagiosa que hay, incluso supera a la Covid 19”.

El pasado sábado 17, la Secretaría de Salud de Puebla, el único estado que faltaba por reportar contagios, confirmó el primer caso del virus.

El domingo 18, en su Informe Diario del Brote de Sarampión en México, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal (SSA) reportó que, “los casos confirmados de sarampión, de acuerdo al lugar de notificación se distribuyeron en 32 estados y 252 municipios”.

El documento detalla que el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años, con mil 89 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años con 830 y el de 25 a 29 años con 789 casos.

De acuerdo con el reporte, los cinco estados que concentran más casos acumulados son:

Chihuahua: cuatro mil 495 casos

Jalisco: mil 20

Chiapas: 430

Michoacán: 261

Guerrero: 248

En tanto, las entidades que menos casos reportaron son:

Puebla y Veracruz, con un caso dada uno

Tlaxcala, Yucatán y Nuevo León, con dos casos cada uno

Las defunciones se mantienen así: 21 en Chihuahua, tres en Jalisco, Sonora y Durango.

En la Ciudad de México, en los últimos tres días se sumaron 14 casos; casi cinco por día. El jueves 15 el Informe mencionado marcó 64 casos, mientras que el domingo 18 reportó 78.

Cifras “históricas”, solo 5% activos

El pasado jueves 15, Samantha Gaertner Barnad, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) de la SSA, aseguró que en México, el brote de sarampión ya alcanzó cifras a las que no se había llegado “históricamente”, al pasar de seis mil 700 casos. Sin embargo, aclaró que solo 5% de ese total están activos.

En un acto convocado por la UNAM, la funcionaria también alertó que el país está en riesgo de perder el certificado internacional que otorga la Organización Mundial de la Salud (OMS) como país libre de sarampión.

Y es que, el próximo 1 de febrero se cumplen 12 meses de la presencia del virus en el México. Se trata del plazo que da el organismo internacional a las naciones sin casos endémicos de una enfermedad.

Canadá perdió dicho certificado en noviembre de 2025; mientras que Estados Unidos lo perderá este 20 de enero.

Ante dicho escenario, Gaertner Barnad, subrayó las acciones que ha hecho la SSA para combatir el brote, entre ellos, la adquisición de más de 19 millones de vacunas adicionales contra el virus.

Y dijo que, al cierre del 2025, ya se habían aplicado más de 11 millones de dosis a diferentes grupos de edad.

Sarampión, más contagioso que Covid-19

Según el director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, en lo que va de la temporada invernal se han registrado numerosos casos de sarampión y se prevé que continúen en aumento.

En un comunicado de la Universidad, el maestro en Salud Pública aseguró que el sarampión “es la enfermedad más contagiosa que hay, incluso supera a la COVID-19”.

Por ello, recomendó a la población vacunarse contra este padecimiento. “No esperemos a que alguien más de nuestro entorno se enferme. Deben inocularse las personas que no lo han hecho y también quienes no están seguras de contar con la vacuna; es la solución y es importante hacerlo a tiempo”, dijo.

Los síntomas

El médico cirujano recordó cuáles son los principales síntomas del sarampión:

Se presenta salpullido con manchas rojas grandes y planas que generalmente se funden entre sí; suelen aparecer en la cara y detrás de las orejas y se extienden hacia el pecho y la espalda y hasta los pies.

El especialista agregó que los signos y síntomas aparecen de 10 a 14 días después de la exposición al virus. Otros síntomas son: