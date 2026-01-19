Relevo en la Arquidiócesis de Morelia: Arzobispo José Armando Álvarez sustituye a Carlos Garfias Merlos

MORELIA, Mich. (apro).- Tras nueve años al frente de la Arquidiócesis de Morelia, el arzobispo Carlos Garfias Merlos será sustituido a fin de mes por el arzobispo coadjuntor José Armando Álvarez, originario de Zamora, Michoacán.

La madrugada de este lunes la Nunciatura Apostólica a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dio a conocer a través de un comunicado que el Papa León XIV ejerció el protocolo número 2537/26 y aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Morelia de Monseñor Garfias Merlos, nombrando como su sucesor al Arzobispo coadjuntor José Armando Álvarez Cano.

Desde el año pasado, Álvarez Cano fue presentado en la Arquidiócesis de Morelia, tras un escándalo de corrupción del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que salpicó a Garfias Merlos por haberle hecho una supuesta donación de 30 camionetas a la Arquidiócesis de Morelia, que fueron repartidas en varias parroquias, principalmente de la región de Tierra Caliente, en plena época electoral.

A lo largo de su administración clerical (9 años), Garfias Merlos tuvo una serie de encuentros y desencuentros con los dos últimos gobernadores de Michoacán, pero con el ex perredista Silvano Aureoles Conejo, al final lo calificó como su amigo personal y tras los escándalos de desfalco al erario, señaló que no negaba a sus amigos ni hacía leña del árbol caído.

Este y otros dichos y hechos marcaron la ríspida relación que mantuvo con el ahora mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, y ambos personajes han admitido públicamente que la relación ha sido distante y llena de rumores y malentendidos.

El último gran desencuentro entre Garfias Merlos y Ramírez Bedolla fue en marzo del año pasado, cuando estalló un escándalo por desvío de recursos del exgobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, hoy prófugo de la justicia.

Ramírez Bedolla, a través de su contralora, en ese momento, Azucena Marín ventiló el desfalco al erario de las 30 camionetas que en ese momento se presumió que habían sido compradas con dinero público y que originalmente estaban destinadas al sector salud.

El arzobispo Carlos Garfias tuvo que salir a aclarar que las camionetas “no habían sido tantas” y que estaba abierto a cualquier tipo de investigación. Hasta el momento no ha habido indagatorias más a fondo del hecho por parte del gobierno, según pudo constatar Proceso.

Por su parte, el nuevo prelado José Armando Álvarez, quien oficialmente asumirá su cargo el 01 de febrero, nació el 30 de enero de 1960, en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, y a los 12 años de edad ingresó al Seminario Menor de Zamora.

Realizó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Conciliar de Zamora, en Michoacán; cursó estudios en Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de México, y ejerció el sacerdocio en Zamora para después ser misionero en Perú, Tangancícuaro, Uruapan, Yurécuaro y Paracho.

Fue obispo prelado de Huautla, Hidalgo, donde colaboró como parte del equipo redactor del Proyecto Global de Pastoral para los años 2031 a 2033.

Fue obispo de Tampico y desde el 25 de enero de 2025, el entonces Papa Francisco lo nombró arzobispo coadjuntor en Morelia a manera de preparación para sustituir a Carlos Garfias Merlos.