Sheinbaum presume aumento de recaudación fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que de 2024 a 2025 aumentó la recaudación en 4.6% y para 2026 el incremento fue de cerca de 500 mil pesos más, en los siguientes meses se enfocarán más en factureras, aduanas y empresas con manejos irregulares.

Durante la conferencia en Palacio Nacional informó que “se recaudó 687 mil 464 millones de pesos más en 2025 respecto a 2024 en términos reales es aumento de 4.6% sin aumentar impuestos. Solamente por seguir trabajando en contra de la evasión fiscal. Este año 2026 respecto a 2025 son 498 mil pesos más que estamos planteando”.

Hay dos áreas donde se enfocarán para recaudar más, “áreas de oportunidad donde todavía creemos que hay mucha fuga de recursos que no se paga al erario, en pocas palabras que están haciendo corrupción. No solo es un asunto del gobierno quien no paga impuestos es una forma de corrupción”.

Una de esas áreas en las que el SAT va a enfocar sus esfuerzos es contra las factureras, porque todavía hay empresas que compran facturas o las que no se dedican a ningún giro, pero se dedican a generar las facturas y con eso evaden pagar impuestos.

Y la otra área donde todavía se pueden recaudar más impuestos es en aduanas.

También se enfocarán y harán auditorías donde se encuentren fallas de alguna empresa, por ejemplo: Quien incumpla pago de impuestos, que celebren operaciones con factureras, que presenten pérdidas fiscales recurrentes, que simulen o aplique ilegalmente deducción es que obtengan ingresos que no son declarados.

“Son buenas noticias el ingreso adicional que recibimos todos los mexicanos”, dichos recursos, afirmó, se dedicaron a programas sociales, obras públicas, salud y educación.