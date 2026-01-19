Sheinbaum ratifica: ningún sobrevuelo militar de EU en territorio mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No se llevó a cabo ningún sobrevuelo militar de Estados Unidos en territorio mexicano y el país no tuvo conocimiento sobre ninguna operación de este tipo, pese al comunicado de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Fueron como dos horas que no nos habían avisado previamente, fue una comunicación de aviación, a ningún país le habían avisado y hasta que no tuvimos la certeza –primero fue telefónica– de que no había nada en territorio nacional, pero hasta que no tuvimos la certeza por escrito emitimos el comunicado”, dijo en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Destacó: “No tenía nada que ver con territorio nacional (…) Dieron incluso las localizacionces y estaban en aguas internacionales”.

El viernes, la FAA pidió precaución a las aerolíneas estadunidenses al sobrevolar zonas del espacio aéreo de países como México, Colombia, Ecuador y Centroamérica por el peligro existente ante posibles actividades militares.

Al respecto, Sheinbaum señaló que en cuanto se tuvo conocimiento del comunicado “de inmediato fue alertado tanto Relaciones Exteriores como la Secretaría de la Defensa Nacional, que es que tiene que autorizar la entrada de cualquier aeronave a territorio mexicano y se estuvo en comunicación con la embajada para poder conocer exactamente qué es lo que estaban planteando”.

También estuvo al tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que tiene la relación con la FAA, añadió.

“Nos tardamos en el comunicado hasta no tener la certeza en efecto de que no había ningún sobrevuelo en México. En el momento que tuvimos la certeza se emitió el comunicado por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que no era ningún sobrevuelo sobre territorio nacional”.