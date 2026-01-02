Adultos mayores: estos son los descuentos en el pago del predial para CDMX y Edomex en 2026

Adultos mayores pueden acceder a descuentos y cuotas preferenciales en el pago del impuesto predial durante el ejercicio fiscal 2026.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Los adultos mayores cuentan con esquemas de descuento y cuotas preferenciales para el pago del impuesto predial durante el ejercicio fiscal 2026 en la Ciudad de México y en distintos municipios del Estado de México, de acuerdo con disposiciones emitidas por autoridades fiscales locales al inicio del año.

Los beneficios están dirigidos a propietarios de inmuebles de uso habitacional que cumplan con requisitos específicos relacionados con edad, situación económica y características del predio, y buscan facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal anual.

Beneficios para adultos mayores en el pago del predial en la Ciudad de México

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México informó que, durante 2026, las personas adultas mayores pueden acceder a descuentos especiales y cuotas fijas en el pago del impuesto predial, siempre que el inmueble esté destinado a casa habitación y sea propiedad del contribuyente beneficiario.

Para este ejercicio fiscal, se mantiene una cuota fija bimestral para adultos mayores cuyos inmuebles tengan un valor catastral igual o menor al límite establecido por la autoridad local. Este esquema sustituye el cálculo tradicional del predial y permite cubrir el impuesto mediante un monto reducido durante todo el año.

En los casos en que el valor catastral del inmueble supere el límite previsto, las personas adultas mayores pueden acceder a un descuento del 30% sobre el monto del impuesto predial anual, siempre que acrediten su condición ante la autoridad fiscal.

Los beneficios aplican también a personas jubiladas, pensionadas, personas con discapacidad permanente, madres solteras y viudas, siempre que cumplan con los criterios establecidos en la normatividad vigente.

Requisitos para acceder a los descuentos en la capital

Para obtener los beneficios fiscales, las personas adultas mayores deben cumplir con los siguientes lineamientos generales:

Tener 60 años o más al inicio del ejercicio fiscal.

Ser propietarias del inmueble.

Destinar el predio exclusivamente a uso habitacional.

No poseer otro inmueble registrado a su nombre dentro de la Ciudad de México, salvo los casos previstos en la ley.

La aplicación del descuento se refleja automáticamente al generar la línea de captura, siempre que el contribuyente esté registrado en el padrón correspondiente o haya realizado el trámite de actualización de datos ante la Tesorería.

Opciones de pago y vigencia en CDMX

Las autoridades capitalinas señalaron que los pagos pueden realizarse en línea, en bancos, tiendas autorizadas y módulos de atención, sin necesidad de acudir a oficinas centrales. Los beneficios para adultos mayores permanecen vigentes durante todo el ejercicio fiscal 2026, aunque los descuentos adicionales por pronto pago aplican únicamente en enero y febrero.

Descuentos para adultos mayores en el Estado de México

En el Estado de México, el impuesto predial es administrado por los ayuntamientos, por lo que los beneficios para personas adultas mayores varían según el municipio. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos municipales mantiene bonificaciones específicas para este sector de la población durante el primer trimestre del año.

De forma general, los municipios aplican descuentos adicionales al esquema de pronto pago para adultos mayores que cubren el predial anual entre enero y marzo. Estos beneficios pueden incluir reducciones porcentuales sobre el monto total o condonaciones parciales, conforme a los acuerdos aprobados por los cabildos municipales.

Requisitos y consideraciones en municipios mexiquenses

Las autoridades estatales indicaron que los adultos mayores deben consultar las disposiciones publicadas por su ayuntamiento, ya que los requisitos pueden incluir:

Acreditar edad mínima, generalmente a partir de los 60 años.

Presentar identificación oficial vigente.

Comprobar la propiedad del inmueble.

Destinar el predio a uso habitacional.

Algunos municipios establecen límites en el valor catastral o aplican los beneficios únicamente si el contribuyente no presenta adeudos de ejercicios anteriores.