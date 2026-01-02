Aseguran 2.5 millones de dosis de droga en Sonora; hay 71 detenidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora reportó la detención de 71 personas vinculadas a diversos delitos y el aseguramiento de 2 millones 500 mil dosis de distintas drogas, como resultado de operativos coordinados realizados entre el 29 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, las acciones incluyeron la incautación de 17 armas de fuego, mil 111 cartuchos, 45 vehículos recuperados con reporte de robo y 13 máquinas tragamonedas. Además, se ejecutaron 21 cateos, todos con resultados positivos, y 28 órdenes de aprehensión.

Los operativos se llevaron a cabo en municipios como Hermosillo, Cajeme, Sáric, Guaymas, Puerto Peñasco, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca y General Plutarco Elías Calles. Participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

El Gabinete de Seguridad estatal destacó que estos resultados se lograron gracias al trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional. Reafirmó su compromiso de continuar las acciones para retirar de circulación drogas y armamento, con el objetivo de proteger la tranquilidad de las familias sonorenses.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.