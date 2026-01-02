Diputados panistas piden destitución de Andrés Lajous tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Diputados del PAN pidieron la destitución de Andrés Lajous, responsable de operaciones de los trenes interoceánicos, por negligencia, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, donde fallecieron 14 personas.

El diputado del PAN, Federico Döring, afirmó que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario reconoció que no existen manuales de procedimiento actualizados que garanticen la seguridad de los pasajeros en los trenes que opera el Gobierno de la República.

Además, resaltó que no se actuó fortuitamente como lo recomendó y auditó en 2023 la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que enfatizó que es indispensable la separación del cargo del responsable de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

"Con todo eso resulta indispensable la separación del cargo del responsable de la operación de los trenes interoceánicos hasta que existan manuales que garanticen la seguridad de los usuarios, hasta que se haya hecho un peritaje confiable e independiente de la seguridad de los trenes chatarra que compró el Gobierno de la República el sexenio anterior y de la calidad del balastro que vendieron los amigos de los hijos del expresidente López Obrador", puntualizó.

Por su parte, el diputado albiazul, Héctor Saúl Téllez, expuso que el Gobierno y la Fiscalía General de la República (FGR), deben aclarar a la opinión públicasi la calidad de los balastos fueron óptimos para ese tren.

También, el legislador resaltó que no separar del cargo a quien no supo prevenir la tragedia en Oaxaca es hacerse cómplice del dolor, sufrimiento y negligencia que ocasionó la corrupción y mala construcción de Morena.