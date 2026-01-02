Clima
Dos frentes frÃos entrarÃ¡n el sÃ¡bado: provocarÃ¡n descenso en las temperaturas, vientos y lluviasEl SMN advirtiÃ³ sobre heladas y bancos de niebla al amanecer, que podrÃan reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas. Este es el pronÃ³stico por entidad para el 3 de enero.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- Dos nuevos frentes frÃos ingresarÃ¡ el sÃ¡bado al paÃs, provocando un marcado descenso de las temperaturas, alertÃ³ el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua), durante esta noche y madrugada del sÃ¡bado 3 de enero, el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃfico propiciarÃ¡ chubascos en Baja California, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima y Quintana Roo.
Asimismo, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera favorecerÃ¡ cielo despejado y una disminuciÃ³n en la probabilidad de lluvias sobre el resto del territorio nacional; manteniÃ©ndose ambiente frÃo a muy frÃo, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Para el sÃ¡bado 3 de enero, el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃfico propiciarÃ¡ lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del paÃs.
Por otro lado, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera mantendrÃ¡ tiempo estable, cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del paÃs; manteniÃ©ndose ambiente frÃo a muy frÃo, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
A su vez, se prevÃ© el ingreso de un nuevo frente frÃo sobre el norte y noreste de MÃ©xico, ocasionando descenso de la temperatura y vientos fuertes en dichas regiones.
Finalmente, durante la noche, un segundo frente frÃo se aproximarÃ¡ al noroeste de la RepÃºblica Mexicana, y en interacciÃ³n con la corriente en chorro subtropical, ocasionarÃ¡ lluvias y chubascos en Baja California, ademÃ¡s de vientos con rachas fuertes en el noroeste del paÃs.
Valle de MÃ©xico
Durante el dÃa se prevÃ© cielo parcialmente nublado con bruma, por la maÃ±ana ambiente frÃo a fresco en la regiÃ³n; y muy frÃo con heladas en zonas altas del Valle de MÃ©xico.
Por la tarde ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de MÃ©xico y en el Estado de MÃ©xico. La temperatura mÃnima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 6 a 8 Â°C y la mÃ¡xima de 23 a 25 grados. Para Toluca, Edo. MÃ©x., se prevÃ© una temperatura mÃnima de 0 a 2 Â°C y una mÃ¡xima de 21 a 23 grados. Viento del este y noreste de 10 a 20 kilÃ³metros por hora con rachas de hasta 35 km/h.
PronÃ³stico de lluvias para el sÃ¡bado 3 de enero
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, MichoacÃ¡n, Guerrero y Oaxaca.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Chiapas.
PronÃ³stico de viento para el sÃ¡bado 3 de enero
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, costa de Sinaloa, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas y San Luis PotosÃ.
Riesgos
- Las rachas de viento fuertes podrÃan derribar Ã¡rboles y anuncios publicitarios.
- Los bancos de niebla podrÃan reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.
PronÃ³stico de temperaturas para el sÃ¡bado 3 de enero
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Jalisco (costa), Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Oaxaca.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Morelos, Puebla (suroeste), QuerÃ©taro (noreste), Hidalgo (norte y noreste), Veracruz (norte) y Chiapas (istmo).
- Temperaturas mÃnimas de -15 a -10 Â°C con heladas durante la madrugada del sÃ¡bado: zonas serranas de Durango.
- Temperaturas mÃnimas de -10 a -5 Â°C con heladas durante la madrugada del sÃ¡bado: zonas serranas de Chihuahua.
- Temperaturas mÃnimas de -5 a 0 Â°C con heladas durante la madrugada del sÃ¡bado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo LeÃ³n, Zacatecas, Guanajuato, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.