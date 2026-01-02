CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- Dos nuevos frentes frÃ­os ingresarÃ¡ el sÃ¡bado al paÃ­s, provocando un marcado descenso de las temperaturas, alertÃ³ el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua), durante esta noche y madrugada del sÃ¡bado 3 de enero, el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico propiciarÃ¡ chubascos en Baja California, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima y Quintana Roo.

Asimismo, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera favorecerÃ¡ cielo despejado y una disminuciÃ³n en la probabilidad de lluvias sobre el resto del territorio nacional; manteniÃ©ndose ambiente frÃ­o a muy frÃ­o, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Para el sÃ¡bado 3 de enero, el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico propiciarÃ¡ lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del paÃ­s.

Por otro lado, una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera mantendrÃ¡ tiempo estable, cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del paÃ­s; manteniÃ©ndose ambiente frÃ­o a muy frÃ­o, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A su vez, se prevÃ© el ingreso de un nuevo frente frÃ­o sobre el norte y noreste de MÃ©xico, ocasionando descenso de la temperatura y vientos fuertes en dichas regiones.

Finalmente, durante la noche, un segundo frente frÃ­o se aproximarÃ¡ al noroeste de la RepÃºblica Mexicana, y en interacciÃ³n con la corriente en chorro subtropical, ocasionarÃ¡ lluvias y chubascos en Baja California, ademÃ¡s de vientos con rachas fuertes en el noroeste del paÃ­s.

Valle de MÃ©xico

Durante el dÃ­a se prevÃ© cielo parcialmente nublado con bruma, por la maÃ±ana ambiente frÃ­o a fresco en la regiÃ³n; y muy frÃ­o con heladas en zonas altas del Valle de MÃ©xico.

Por la tarde ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de MÃ©xico y en el Estado de MÃ©xico. La temperatura mÃ­nima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 6 a 8 Â°C y la mÃ¡xima de 23 a 25 grados. Para Toluca, Edo. MÃ©x., se prevÃ© una temperatura mÃ­nima de 0 a 2 Â°C y una mÃ¡xima de 21 a 23 grados. Viento del este y noreste de 10 a 20 kilÃ³metros por hora con rachas de hasta 35 km/h.

PronÃ³stico de lluvias para el sÃ¡bado 3 de enero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, MichoacÃ¡n, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Chiapas.

PronÃ³stico de viento para el sÃ¡bado 3 de enero

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, costa de Sinaloa, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas y San Luis PotosÃ­.

Riesgos

Las rachas de viento fuertes podrÃ­an derribar Ã¡rboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrÃ­an reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

PronÃ³stico de temperaturas para el sÃ¡bado 3 de enero