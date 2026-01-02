Dos sismos sacuden Guerrero; el mayor de magnitud 6.5 activa alerta en CDMX (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos sismos ocurrieron este viernes en Guerrero, con epicentros cerca de San Marcos, según reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El primero, de magnitud 6.5 se registró a las 07:58 horas y se sintió en la Ciudad de México y estados aledaños, lo que activó la alerta sísmica e interrumpió la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El segundo, de magnitud 4.2, se presentó a las 08:17 horas como réplica.

El SSN precisó que el epicentro del sismo de 6.5 se ubicó entre 4 y 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, con coordenadas aproximadas de latitud 16.77 y longitud -99.41, a una profundidad de 5 a 10 kilómetros.

Para el de 4.2, el epicentro fue a 14 kilómetros al suroeste de la misma localidad, en latitud 16.74 y longitud -99.51, a 9 kilómetros de profundidad.

Autoridades de Protección Civil reportaron evacuaciones preventivas en la Ciudad de México y Guerrero, así como incidentes menores como un incendio en un transformador por corte de energía en la capital.

Hasta el momento, no se registran daños graves ni lesionados, según declaraciones de la presidenta Sheinbaum y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

El monitoreo continúa por posibles réplicas adicionales.

El SSN mantiene vigilancia constante en la zona, conocida por su actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas en el Pacífico mexicano.