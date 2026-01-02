Pensión IMSS: fechas en las que se pagaría durante 2026

Los pensionados del IMSS ya pueden consultar las fechas programadas de pago para 2026.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El esquema de pagos de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para 2026 considera depósitos mensuales durante los primeros días hábiles de cada mes, con ajustes cuando el inicio del mes coincide con días festivos o periodos sin operación bancaria.

Bajo esta programación, el primer pago del año no se realizaría el 1 de enero debido a que es día festivo nacional. El depósito correspondiente al mes de enero se efectuaría el viernes 2 de enero de 2026, una vez que se reanuden las operaciones bancarias.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Fechas en las que se realizarían los depósitos de la Pensión IMSS en 2026

De acuerdo con el calendario anual previsto, las fechas en las que se depositaría la pensión durante 2026 serían las siguientes:

Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

Las fechas corresponden a una programación que contempla el primer día hábil de cada mes para la dispersión de recursos a las personas pensionadas.

Criterios para el ajuste de fechas de pago

El calendario considera que, cuando el primer día del mes es inhábil por tratarse de un día festivo o fin de semana, el depósito se recorre al siguiente día con operación bancaria. Este criterio se aplica en enero de 2026, cuando el pago se programó para el día 2.

El mismo esquema se mantiene durante el resto del año para asegurar que los depósitos se realicen en fechas con actividad bancaria regular.

Forma en la que se realizarían los pagos

Los pagos de la pensión se efectuarán mediante depósito directo en la cuenta bancaria registrada por cada persona pensionada. Este mecanismo permite que los recursos estén disponibles desde el día del depósito sin necesidad de realizar trámites mensuales adicionales.

Para evitar contratiempos, es necesario que los datos bancarios permanezcan actualizados y que la cuenta registrada se mantenga activa.

Pensiones consideradas dentro del calendario

La programación de pagos aplica para las pensiones que administra el IMSS, incluidas las otorgadas por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia, siempre que el pago se realice bajo la modalidad de depósito bancario.

Las fechas previstas se utilizan como referencia general para todas estas modalidades de pensión.

Organización del pago durante el año

El calendario anual permite identificar con anticipación los días en los que se realizarían los depósitos de la pensión durante 2026. Esta referencia resulta útil en meses con días festivos o ajustes en la operación bancaria.

Las personas pensionadas pueden utilizar estas fechas para organizar sus movimientos financieros a lo largo del año, en tanto se mantenga el esquema habitual de pagos mensuales.