Permanecen hospitalizadas 17 personas heridas en descarrilamiento del Tren Interoceánico: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el viernes 2 de enero de 2026. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Debido al descarrilamiento del Tren Interoceánico, 17 personas continúan hospitalizadas y algunas ya están en la Ciudad de México, informó la presidenta Claudia Sheinbaum

“Nuestro pésame a la familia de la persona que el día de ayer falleció: doña Hilda, fue trasladada a un hospital en Oaxaca y de todas maneras no pudo salvarse por las heridas que tenía”, expuso en la conferencia de Palacio Nacional.

Informó que de las 17 personas que permanecen en hospitales, “muchas de ellas fueron trasladadas ya a la Ciudad de México o a otros hospitales”.

En cuanto al tramo del tren que cayó a un barranco, la mandataria federal indicó que “la Secretaría de Marina está en ello, no es un lugar sencillo para poder colocar una grúa, es lo que estaban revisando, entonces van a ver la manera de recuperar este vagón que cayó”.

Se encuentran revisando técnicamente como sacarlo por la dificultad que tiene poner grúas en un lugar donde es muy estrecho, porque también buscan no dañar la vía. Una vez que tengan todas las determinaciones técnicas podrán informar.

Insistió en las tres acciones que privilegió su gobierno: atención a las víctimas, a los familiares de quienes murieron y garantizar la seguridad de la vía.

“Va a haber reparación integral del daño y tiene que venir a partir de la investigación de la fiscalía, trabajando en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Víctimas”.

Sobre la causa, “una investigación profunda, sería, rigurosa de cuál la causa del accidente para también tomar las medidas que se deban tomas, no solamente en términos de la propia fiscalía sino también, que sería el tercer punto, que es garantizar que esa vía puede utilizarse de manera segura o qué se requiere hacer para que sea utilizada de manera segura”.

En los demás trenes, dijo, “se siguen los protocolos que normalmente se siguen de revisión tanto en el interoceánico en sus otras líneas como en el Tren Maya como lo que se trabaja con las empresas concesionarias de los trenes de carga”.