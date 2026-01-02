Registran 854 réplicas tras el sismo de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero

Trabajadores y familiares de pacientes del hospital Vicente Guerrero del IMSS en Acapulco evacuaron las instalaciones del hospital durante el sismo . Foto: Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sismo de magnitud 6.5 registrado esta mañana en las cercanías de San Marcos, Guerrero, ha generado una intensa secuencia de 854 réplicas hasta las 7:00 pm, de acuerdo con reportes oficiales del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Este evento, que activó alertas sísmicas en varias regiones del país, resalta la alta actividad tectónica en la zona, conocida como la “Brecha de Guerrero”, donde no se ha liberado un sismo mayor desde 1911.

El temblor principal ocurrió a las 07:58 horas causado por una falla inversa en la zona de subducción entre las placas de Cocos y Norteamérica.

Fue percibido en estados como Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Michoacán, provocando evacuaciones preventivas en hoteles de Acapulco y una breve interrupción en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El SSN enfatiza que eventos como este son comunes en Guerrero, que concentra cerca del 25% de la sismicidad nacional debido a la convergencia de placas tectónicas.