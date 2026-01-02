Se registra sismo de magnitud 6.5 en CDMX (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sismo de magnitud preliminar 6.5 se registró la mañana de este viernes, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento ocurrió a las 07:58:15 horas, con una profundidad de 10 kilómetros, y fue perceptible en la Ciudad de México, lo que derivó en la activación de la Alerta Sísmica tanto en los celulares como en los postes con altavoces.

Catorce minutos después del sismo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó a través de su cuenta oficial en X que en la capital “se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías”, y añadió: “Seguimos atentos y mantendremos informada a la población”.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) informó que mantiene comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de las alcaldías para descartar afectaciones y recomendó a la población revisar inmuebles e instalaciones antes de reingresar.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó que tras la activación de la alerta sísmica “inicia el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de 5 Cóndores”.

#CiudadSegura | Tras la activación de la #AlertaSísmica, inicia el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de 5 #Cóndores — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 2, 2026

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) indicó que se ejecutó el sistema de evaluación temprana y que se mantiene atento ante cualquier emergencia.

El titular del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), Juan Manuel Pérez Cova, informó en X: “Derivado del sismo de magnitud preliminar 6,5 registrado hace unos minutos, iniciamos protocolo de revisión en nuestras estaciones”.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc. 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Prof 10 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

El titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, publicó: “Activamos protocolos de Sismo en los sistemas de transporte de la CDMX. Información en curso. #sismo”.

En tanto, el Cablebús informó que activó su protocolo por alerta sísmica, redujo la velocidad de operación y realizó el desalojo de cabinas.

El Metrobús señaló que, tras la activación de la alerta, se instruyó el alto total de autobuses, mientras se aplican los protocolos de seguridad, y pidió a las personas usuarias seguir las indicaciones del personal.

En el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, su titular Adrián Rubalcava informó: “Luego de la activación del protocolo de seguridad en la red del @MetroCDMX, debido a sismo registrado en la Ciudad, me reportan que no se registraron daños a las instalaciones ni incidencias en el servicio. La circulación de los trenes se normaliza en toda la red”.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre personas lesionadas, y los recorridos y revisiones continúan en distintos puntos de la ciudad.