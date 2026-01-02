Sheinbaum da informe sobre afectaciones por sismo de magnitud 6.5

Mañanera. La presidenta al momento de desalojar el salón donde se realiza la conferencia matutina tras la activación de la alerta sísmica. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer informe que dio la presidente Claudia Sheinbaum sobre el sismo fue que se presentó de 6.5 grados de intensidad y hasta el momento no se reportan daños en Guerrero, donde fue el epicentro ni en la Ciudad de México.

La mandataria comenzaba la conferencia en Palacio Nacional cuando sonó la alerta sísmica y junto con la prensa debieron desalojar el salón Tesorería. Minutos más tarde reanudaron la conferencia y ofreció la información.

“Ya regresamos después de esta alerta de sismo. El sismológico nacional da de manera preliminar un sismo de 6.5 grados, el epicentro a 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero”, dijo.

Agregó: “Hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ellos están citando. Hasta ahora parece que no hay daños graves pero vamos a esperar el reporte de Guerrero”.

En el caso de la Ciudad de México en el primer sobrevuelo que hicieron los helicópteros como protocolo se informa que tampoco hay daños, pero se mantendrán pendientes.

Se mantienen evaluando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.