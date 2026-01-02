Sheinbaum hará giras con gabinetes de seguridad y conferencias en los estados

La presidenta Claudia Sheinbaum arranca este 2026 con una gira. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum arranca este 2026 con una gira que incluirá gabinetes de seguridad y conferencias en los estados, hasta febrero, lo cual no había sucedido durante más de un año de gobierno.

Las primeras entidades que visitará serán Morelos, el jueves; y Guerrero, el viernes, esta última en Acapulco, donde recientemente también pasó vacaciones de Navidad.

“A partir de la próxima semana, jueves y viernes, vamos a hacer las mañaneras fuera de la Ciudad. Vamos a hacer gabinetes de Seguridad, la próxima semana nos toca Morelos, el jueves; y Guerrero, el viernes”.

Detalló que “así vamos a estar hasta más o menos mediados de febrero, enero y febrero probablemente”.

“La mayoría” de estos jueves y viernes serán dedicados, tanto los gabinetes de seguridad, como las conferencias, a diferentes estados del país.

“Jueves y viernes, la mayoría, las vamos a hacer fuera para que tomen sus precauciones o nos vean por las redes sociales”, dijo la presidenta.