CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum ofreciÃ³ una visiÃ³n matizada sobre Manuel Bartlett DÃ­az, exdirector de la ComisiÃ³n Federal de Electricidad (CFE), al responder a la propuesta del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, de nombrar el Arco del Libramiento Norte en su honor.

Sheinbaum reconociÃ³ el legado positivo de Bartlett en la defensa del sector energÃ©tico, y minimizÃ³ su pasado ligado al fraude electoral de 1988, conocido como "la caÃ­da del sistema".

"Bartlett tiene temas en su vida, nosotros nos quedamos con la Ãºltima parte, que es la defensa patriÃ³tica del sector energÃ©tico", dijo durante la primera conferencia matutina del aÃ±o.

La propuesta de Armenta, quien califica a Bartlett como "un luchador social por la democracia", surge en un contexto donde el exfuncionario priista ha sido rehabilitado polÃ­ticamente dentro del movimiento de la Cuarta TransformaciÃ³n, pese a las persistentes crÃ­ticas por su rol en uno de los episodios mÃ¡s oscuros de la historia electoral mexicana.

El fraude electoral de 1988 representa un hito en la lucha por la democracia en MÃ©xico. En aquellas elecciones presidenciales, CuauhtÃ©moc CÃ¡rdenas, candidato de la oposiciÃ³n izquierdista, lideraba los conteos preliminares. Manuel Bartlett, entonces secretario de GobernaciÃ³n y presidente de la ComisiÃ³n Federal Electoral, supervisaba el proceso.

De manera repentina, el sistema de cÃ³mputo se "cayÃ³", interrumpiendo la transmisiÃ³n de resultados. Al reanudarse, Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue declarado ganador con el 50.36% de los votos, frente al 31.12% de CÃ¡rdenas.

Esta maniobra fue ampliamente denunciada como fraude orquestado por el rÃ©gimen priista para perpetuarse en el poder.

La izquierda mexicana ha responsabilizado histÃ³ricamente a Bartlett de operar la manipulaciÃ³n. El episodio impulsÃ³ reformas electorales posteriores, como la creaciÃ³n del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, y simboliza la opacidad del antiguo rÃ©gimen.

En 1991, el Partido AcciÃ³n Nacional (PAN) avalÃ³ la quema de las boletas electorales, lo que impidiÃ³ investigaciones exhaustivas y alimentÃ³ teorÃ­as de colusiÃ³n entre el PRI y la oposiciÃ³n conservadora.

Bartlett ha abordado el tema en varias ocasiones, negando sistemÃ¡ticamente su responsabilidad directa y atribuyendo la narrativa a maniobras polÃ­ticas de sus detractores. En 2012, durante su campaÃ±a al Senado por la coaliciÃ³n encabezada por AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador, defendiÃ³ que no le correspondÃ­a calificar las elecciones, ya que esa funciÃ³n recaÃ­a en el Colegio Electoral de la CÃ¡mara de Diputados.

En octubre de 2021, durante una comparecencia ante la CÃ¡mara de Diputados como director de la CFE, Bartlett invirtiÃ³ la narrativa al acusar un "amasiato" entre el PAN y Salinas de Gortari: "Miren, la caÃ­da del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari. Â¡AsÃ­ fue! Â¡Un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari!".