Sismo del 2 de enero: video muestra a enfermeras del IMSS protegiendo a pacientes en hospital

Enfermeras del IMSS protegen pacientes durante sismo del 2 de enero de 2026.. Foto: Captura de pantalla del video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un video difundido en redes sociales muestra a enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permaneciendo junto a pacientes mientras se registraba el sismo de magnitud 6.5 ocurrido la mañana del 2 de enero de 2026. La grabación fue captada dentro de un hospital de la Ciudad de México durante los segundos en que se percibió el movimiento telúrico.

El material fue grabado en el quinto piso del Hospital de Ortopedia “Magdalena de las Salinas”, unidad médica del IMSS ubicada en la capital. En las imágenes se observa a personal de enfermería permaneciendo al lado de pacientes mientras camas, cortinas y otros elementos del área hospitalaria se mueven como consecuencia del sismo.

Durante el video se escuchan voces del personal de salud dirigiéndose a las personas que se encontraban en el lugar. En el audio se emiten indicaciones verbales para mantener la calma y se hace referencia a las condiciones estructurales del inmueble mientras continúa el movimiento.

El registro no muestra evacuaciones inmediatas ni desplazamientos fuera del área captada. Las enfermeras permanecen junto a los pacientes durante los segundos que dura el sismo, de acuerdo con lo que se observa en la grabación.

Grabación documenta actuación del personal de enfermería en hospital del IMSS

El video documenta la actuación del personal de enfermería durante un sismo mientras los pacientes permanecen en sus camas. En las imágenes no se observan escenas de desorden ni interrupciones visibles en la atención dentro del área grabada.

De acuerdo con la información disponible, el hospital continuó operando tras el movimiento telúrico y no se reportaron afectaciones estructurales en el inmueble. Tampoco se informó sobre la evacuación del hospital ni sobre la suspensión de servicios médicos derivada del sismo.

El IMSS cuenta con protocolos de actuación ante sismos que establecen la permanencia del personal con pacientes que no pueden ser movilizados de manera inmediata. Hasta el momento, la institución no ha emitido un posicionamiento específico sobre la grabación.

La difusión del video ocurrió mientras autoridades federales y locales daban a conocer reportes preliminares sobre los efectos del sismo en distintas regiones del país, incluida la Ciudad de México.

#sismo ortopedia magdalena de las salinas 5 piso pic.twitter.com/EEPEOUzczG — Miguel Galicia (@galiciavil) January 2, 2026

Autoridades confirman sismo de magnitud 6.5 y reportan daños no estructurales en CDMX

El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo ocurrió a las 07:58 horas del 2 de enero de 2026 y alcanzó una magnitud de 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero. El movimiento activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y fue perceptible en diversas entidades.

Tras el evento principal, el organismo registró más de 400 réplicas durante las horas posteriores. La réplica de mayor magnitud fue de 4.7, sin reportes de afectaciones directas asociadas a estos movimientos secundarios.

En la capital, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó los protocolos de emergencia y realizó recorridos de verificación en las 16 alcaldías, así como inspecciones aéreas para evaluar posibles daños.

Las autoridades reportaron afectaciones no estructurales, entre ellas la caída de semáforos, el desprendimiento de plafones en algunos inmuebles y daños menores en infraestructura urbana. Los incidentes fueron atendidos por personal de emergencia.

Además, autoridades de la alcaldía Benito Juárez informaron sobre la muerte de un hombre, quien falleció tras caer durante la evacuación posterior a la activación de la alerta sísmica. El hecho fue clasificado como un deceso indirectamente relacionado con el sismo.

Las autoridades indicaron que no se detectaron daños estructurales mayores en hospitales, escuelas, edificios públicos ni en los sistemas de transporte. El Metro y Metrobús continuaron operando tras las revisiones de seguridad correspondientes.

Video se suma a registros del sismo captados en distintos puntos

La grabación del hospital se sumó a otros registros captados durante el sismo en distintos puntos del país. Los videos documentaron la percepción del movimiento en espacios públicos, privados y centros de trabajo durante la activación de la alerta sísmica.

Mientras continuaban las revisiones preventivas, las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y a seguir las recomendaciones de protección civil ante la actividad sísmica y la posibilidad de nuevas réplicas.