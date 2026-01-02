Sismo en Guerrero deja sin luz a más de 120 mil usuarios; CFE aún no restablece servicio totalmente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por el sismo de magnitud 6.5 registrado este día, con epicentro en San Marcos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el restablecimiento del suministro eléctrico aún no ha alcanzado el 100% de los usuarios afectados.

La empresa detalló que, tras el movimiento telúrico, activó su Sistema de Atención de Emergencias con el objetivo de verificar el estado operativo de la infraestructura eléctrica y atender las afectaciones provocadas por el sismo.

Como resultado de estas labores, precisó que con corte a las 11:30 horas se había logrado recuperar el suministro eléctrico al 82.33% de los usuarios impactados.

No obstante, permanece pendiente el restablecimiento del servicio para el 18% restante, lo que equivale a 121 mil 666 usuarios que continúan sin energía eléctrica.

#CFEInforma | Tras el sismo detectado esta mañana. Con corte a las 11:30 h, se ha restablecido el 82.33% del servicio; en Edomex ya opera al 100%.



Continúan los trabajos en Guerrero y CDMX y seguiremos laborando hasta lograr en su totalidad el restablecimiento.… pic.twitter.com/zNdufWOUa7 — CFEmx (@CFEmx) January 2, 2026

“En el Estado de México el servicio ya fue restituido en su totalidad y continúan las labores en Guerrero y Ciudad de México”, señaló la CFE.

La empresa informó además que, hasta el momento, no se han identificado daños en la infraestructura de las centrales generadoras de la CFE.

Sin embargo, sí se reportan dos líneas de transmisión fuera de servicio, la Papagayo–Cruz Grande y la Pinotepa–Ometepec.

Estas líneas son clave para el suministro en la región.