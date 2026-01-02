Sismo magnitud 6.5 sacude Acapulco, Guerrero (Videos)

Turistas del hotel Park Royal de Acapulco fueron evacuados por el sismo. Foto: Marco Gonsen

ACAPULCO, Gro. (apro).- Un sismo de magnitud 6.5 grados Richter, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, sorprendió a los habitantes de la región esta mañana, generando evacuaciones preventivas en hoteles y zonas residenciales de Acapulco, uno de los puntos donde el movimiento telúrico se sintió con mayor intensidad.

El movimiento, con epicentro en la Costa Chica sacudió esta mañana Guerrero y la zona Centro de México. Se han registrado más de cinco réplicas en la entidad suriana.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero activó los protocolos y recorridos de verificación de daños.

Se han reportado cortes de energía eléctrica y de telefonía celular en algunos municipios cercanos al epicentro, así como derrumbes en carreteras y viviendas.

Acapulco, ubicado a unos 65 kilómetros del epicentro, fue una de las ciudades más afectadas por la percepción del sismo. Testigos reportaron un movimiento oscilatorio intenso que duró cerca de 30 segundos, lo que activó protocolos de emergencia en hoteles de la Zona Dorada y la bahía.

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el evento ocurrió a las 07:58 horas (hora del centro de México) con una profundidad superficial de aproximadamente 10 kilómetros, lo que amplificó su percepción en áreas costeras y urbanas cercanas.

El SSN confirmó que el epicentro se localizó en coordenadas 16.69° N y -99.48° O, en una zona sísmicamente activa conocida como la Brecha de Guerrero, donde convergen las placas tectónicas de Cocos y Norteamericana.