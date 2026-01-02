“Tiene que ser una institución eficiente”: Sheinbaum anuncia nuevo director de Cofepris

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Víctor Hugo Borja llega a la dirección de la Comisión Federal para la Protección (Cofepris), porque “tiene que ser una institución eficiente” y pidió que siga sin corrupción, pero que no retrasen tiempos de revisión.

Borja llega en relevo de Armida Zúñiga Estrada, la cual “fue una decisión que tomó el secretario de Salud (David Kershenobich). Cofepris es una institución muy importante, ahí aprueba todo lo que tiene que ver con salud: nuevos medicamentos, alimentos, en fin”.

La jefa del Ejecutivo Federación agregó que “como ustedes saben, durante un periodo muy largo hubo… incluso estaba terciarizada su aprobación. Después el presidente López Obrador, cuando llegó Alejandro Svarch a Cofepris hicieron una revisión muy profunda de cómo estaba la corrupción ahí”.

Dentro de Cofepris, después de esos cambios, Sheinbaum Pardo consideró que “se mejoró muchísimo, ahora hemos hecho distintos procesos de disminución de tiempos también, porque, así como no queremos nada de corrupción, también tiene que ser una institución eficiente que pueda dar los resultados de una revisión con tiempo”.

El objetivo de esta eficiencia es que haya mayor desarrollo en el país en cuanto a algunas acciones, o lo relacionado con medicamentos y otras actividades relacionadas con la salud.

“El doctor Kershenoich consideró que era mejor hacer un cambio y el doctor Víctor Hugo Borja estuvo en el IMSS mucho tiempo, él creo que ya está jubilado del IMSS, entonces decidió nombrarlo a él como director de Cofepris”, señaló.