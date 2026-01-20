Amenazan lluvias con granizo para este miércoles; llega un nuevo frente frío

Frío y lluvia se registró este martes en zonas altas de la alcaldía Cuajimalpa, . Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México este miércoles en el que continuarán el ambiente frío y las lluvias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la posibilidad de precipitaciones con granizo en su pronóstico para el 21 de enero.

Durante esta tarde-noche, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste y occidente del territorio nacional, en combinación con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas y Guanajuato, así como lluvias y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Sonora y Colima.

Asimismo, existen condiciones para la caída de aguanieve en las sierras con altitudes superiores a 3 mil metros sobre el nivel del mar en Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).

Un sistema frontal se extenderá cerca de la frontera norte de México reforzando la probabilidad de vientos fuertes en dicha región; se prevé que al final del día, el sistema se desplace hacia Texas, EUA., y deje de afectar al país.

Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de granizo

Para mañana, una vaguada en niveles altos de la atmósfera cruzará el centro del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano; con posible caída de granizo en estados del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el valle de México.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México propiciando vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila.

A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones; con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 16 a 18 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 21 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Colima, Nayarit, Jalisco y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 21 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 21 de enero: