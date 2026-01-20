Cambios en Fonacot 2026: requisitos y montos según el ingreso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El acceso a los créditos del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) enfrenta ajustes a partir de 2026 debido a la actualización del salario mínimo y a la aplicación de requisitos vigentes publicados por el propio organismo. La combinación de estos factores determina quiénes pueden solicitar financiamiento y cuáles son los montos máximos disponibles según el nivel de ingreso.

De acuerdo con información oficial del Fonacot, uno de los requisitos indispensables para tramitar un crédito es que el trabajador reciba ingresos equivalentes, al menos, a un salario mínimo vigente. Esta condición se mantiene como criterio obligatorio para autorizar cualquier solicitud y se aplica a todos los tipos de crédito que ofrece el instituto.

El salario mínimo 2026 como filtro para acceder al crédito Fonacot

El salario mínimo general que rige desde el 1 de enero de 2026 fue fijado en 315.04 pesos diarios, conforme a la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). En la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto diario quedó establecido en 440.87 pesos.

Con base en esos valores, el ingreso mensual equivalente al salario mínimo general se ubica en alrededor de 9,582 pesos, mientras que en la frontera norte supera los 13,400 pesos mensuales, considerando el cálculo estándar de días por mes. Fonacot establece que solo los trabajadores que perciban ingresos iguales o superiores a esos niveles pueden iniciar el trámite de un crédito.

Este criterio deja fuera del acceso al financiamiento a empleados formales cuyos salarios estén por debajo del mínimo legal vigente, aun cuando cumplan con otros requisitos administrativos. La condición aplica tanto para trabajadores del sector privado como para aquellos que laboran en empresas afiliadas al instituto.

Requisitos oficiales que mantiene Fonacot para 2026

El portal institucional de Fonacot detalla que, además del ingreso mínimo, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios. Entre ellos se encuentra laborar en un centro de trabajo afiliado al instituto, tener al menos 18 años de edad y contar con una antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual.

El organismo también solicita dos referencias personales con número telefónico, un correo electrónico activo y un número de celular válido para procesos de validación. En cuanto a la documentación, el trabajador debe presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y los últimos cuatro recibos de nómina.

Fonacot señala que el cumplimiento de estos requisitos no garantiza de manera automática la aprobación del crédito, ya que el instituto realiza una evaluación adicional de la capacidad de pago del solicitante antes de autorizar cualquier monto.

Montos máximos de crédito según el nivel salarial

De acuerdo con la información oficial, el monto máximo que puede otorgar Fonacot equivale hasta a cuatro meses del salario del trabajador. En el caso de una persona que percibe el salario mínimo general, el crédito máximo ronda los 38,000 pesos, mientras que para quienes ganan el mínimo en la frontera norte, el monto potencial es mayor debido al ingreso base más alto.

El cálculo final considera factores como las percepciones y deducciones reflejadas en la nómina, otros descuentos obligatorios y el resultado de la revisión del historial crediticio. Fonacot también toma en cuenta la calificación del centro de trabajo afiliado y la estabilidad laboral del solicitante.

Los créditos se descuentan directamente vía nómina y los plazos de pago varían según el tipo de financiamiento elegido. El instituto mantiene disponibles esquemas como el Crédito en Efectivo y el Crédito Mujer Efectivo, todos sujetos a las mismas reglas de ingreso mínimo.

Proceso de solicitud y tiempos de depósito

El trámite para solicitar un crédito Fonacot inicia con un prerregistro en línea o mediante la aplicación oficial del instituto. Posteriormente, el trabajador debe agendar una cita en una sucursal y presentar la documentación requerida para la validación de datos.

Una vez aprobado el crédito, Fonacot informa que el depósito del recurso se realiza en la cuenta bancaria del trabajador en un plazo aproximado de 48 horas. El organismo aclara que, en caso de no cumplir con el requisito de ingreso mínimo, el sistema rechaza la solicitud desde las primeras etapas del proceso.

Contexto financiero y operación del instituto en 2026

Fonacot publicó también su Programa Anual de Financiamiento 2026, en el que detalla que sus necesidades de financiamiento ascienden a 49,600 millones de pesos para el ejercicio fiscal. El documento forma parte de la información oficial del instituto y establece el marco financiero bajo el cual opera durante el año.

Las reglas de acceso al crédito, incluyendo el requisito del salario mínimo, se aplican dentro de ese esquema operativo y no contemplan excepciones por sector o región, más allá de la diferenciación del salario mínimo general y el de la frontera norte.