Estafa con Programas del Bienestar: así puedes evitar ser víctima de un fraude con IA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Personas que ya reciben apoyos sociales o que buscan incorporarse a los Programas para el Bienestar se han convertido en blanco de mensajes y anuncios falsos que prometen beneficios económicos inexistentes. Las autoridades federales alertaron que estos engaños utilizan técnicas cada vez más sofisticadas, incluido el uso de contenidos generados con inteligencia artificial, para aparentar ser comunicaciones oficiales y obtener datos personales o bancarios.

El llamado principal del Gobierno federal es verificar cualquier información relacionada con apoyos sociales únicamente en canales oficiales y desconfiar de ofertas que circulan en redes sociales, aplicaciones de mensajería o páginas que no pertenecen al dominio gubernamental.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la existencia de un supuesto apoyo económico dirigido a personas de entre 30 y 64 años, el cual ha sido difundido mediante anuncios y mensajes que simulan convocatorias oficiales. La mandataria advirtió que este tipo de contenidos forma parte de esquemas de fraude digital.

“Es un muy buen debate el tema de la inteligencia artificial y cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por IA, porque a veces (el sello) es tan pequeñito que se va uno con la finta”, explicó al referirse a la dificultad para distinguir materiales falsos de información auténtica.

Mensajes falsos que imitan al Gobierno de México

La sección “Detector de Mentiras” de la conferencia identificó como falsa la existencia de este supuesto apoyo económico, así como otros mensajes que emplean logotipos, nombres y lenguaje institucional para simular ser parte del Gobierno de México. De acuerdo con las autoridades, estas prácticas buscan generar confianza en las personas para inducirlas a proporcionar información sensible.

El aviso difundido por Programas para el Bienestar señala que los fraudes suelen presentarse como:

Registros urgentes

Convocatorias limitadas

Promesas de depósitos inmediatos

En muchos casos, los mensajes redirigen a formularios externos donde se solicita CURP, números de cuenta o datos personales, lo que puede derivar en robo de identidad o pérdidas económicas.

La presidenta Sheinbaum subrayó que no existe intención de censurar el uso de la inteligencia artificial, sino de proteger a la población frente a delitos digitales. “No es un tema de censura, es un tema que tiene que ver con un delito”, afirmó, al explicar que incluso circulan videos creados con IA en los que se utiliza su imagen para promover inversiones inexistentes.

Cómo identificar una estafa relacionada con apoyos sociales

Las autoridades federales difundieron una serie de recomendaciones prácticas para ayudar a la población a identificar señales de alerta y evitar caer en fraudes relacionados con supuestos programas sociales:

Verifica siempre en sitios oficiales : consulta únicamente páginas cuya dirección incluya “gob.mx” y cuentas institucionales verificadas del Gobierno de México.

: consulta únicamente páginas cuya dirección incluya “gob.mx” y cuentas institucionales verificadas del Gobierno de México. No compartas datos personales : evita proporcionar CURP, número de cuenta, contraseñas o información bancaria mediante enlaces o formularios desconocidos.

: evita proporcionar CURP, número de cuenta, contraseñas o información bancaria mediante enlaces o formularios desconocidos. Desconfía de ofertas de dinero rápido : los mensajes que prometen apoyos inmediatos, depósitos urgentes o beneficios “nuevos” suelen ser fraudulentos.

: los mensajes que prometen apoyos inmediatos, depósitos urgentes o beneficios “nuevos” suelen ser fraudulentos. Revisa el origen de los mensajes : los Programas del Bienestar no contactan a las personas para pedir información confidencial por mensajes privados.

: los Programas del Bienestar no contactan a las personas para pedir información confidencial por mensajes privados. Reporta contenidos sospechosos: cuando sea posible, informa a las autoridades de seguridad sobre enlaces, llamadas o publicaciones dudosas.

Estas medidas buscan reducir el impacto de los fraudes digitales y fomentar que la población confirme cualquier información antes de iniciar un trámite o compartir datos personales.

Acciones para frenar fraudes digitales

Para combatir la difusión de estos mensajes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene un monitoreo permanente de páginas y perfiles que suplantan la identidad de dependencias federales. Las autoridades informaron que existe coordinación con plataformas digitales para dar de baja sitios apócrifos y limitar el alcance de contenidos engañosos.

El Gobierno federal reiteró que toda la información oficial sobre los Programas para el Bienestar se publica exclusivamente en portales gubernamentales y en sus perfiles institucionales en redes sociales. Entre estos canales se encuentran Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube, así como los canales oficiales de WhatsApp, Telegram y Threads administrados por Programas para el Bienestar.

Las autoridades insistieron en que ninguna dependencia solicita pagos, depósitos o información bancaria para acceder a un apoyo social, y que cualquier anuncio que contradiga esta regla debe considerarse una señal de alerta.