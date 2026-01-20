Este es el nuevo requisito para obtener el acta de nacimiento en línea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La digitalización de los tramites y servicios del gobierno de México, permite obtener el acta de nacimiento en línea. Sin embargo, desde agosto de 2025, se incorporó un requisito obligatorio para consultar o descargar una copia certificada a través del portal oficial: contar con la Llave MX.

El acta de nacimiento digital tiene la misma validez legal que la versión física y puede utilizarse para inscripciones escolares, trámites bancarios, y solicitudes de becas o pensiones, entre otras gestiones.

Para obtener el acta de nacimiento en línea, las personas deben ingresar al portal oficial del Registro Civil (www.miregistrocivil.gob.mx) utilizando la Llave MX, una herramienta de autenticación segura que centraliza el acceso a múltiples servicios del gobierno federal.

La medida forma parte del proceso de digitalización del gobierno federal para agilizar trámites, proteger los datos personales y combatir la suplantación de identidad.

¿Cuáles son los pasos para tramitar el acta de nacimiento en línea?

Ingresar al sitio www.miregistrocivil.gob.mx e iniciar sesión con el usuario y contraseña de Llave MX.

Seleccionar el apartado "Actas de Nacimiento" e ingresar la CURP y los datos de filiación correspondientes.

Pagar en línea. El costo depende de cada estado, se puede pagar con tarjeta o descargar un formato para pagar en bancos autorizados.

Descargar el documento en PDF una vez realizado el pago. El acta de nacimiento puede imprimirse y utilizarse en cualquier trámite oficial.

Antes de acceder al sitio y proporcionar cualquier información, es importante verificar que se trate de la página oficial para evitar fraudes o robo de identidad.

¿Cómo obtener la Llave MX?

Para utilizar el sistema, es indispensable contar con la Llave MX.

Por eso, si es la primera vez que se accede al sitio es necesario crear la Llave MX, que incluye un usuario y una contraseña que el sistema solicitará en las siguientes ocasiones.

El registro es gratuito y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.llave.gob.mx y seleccionar "Crear cuenta".

Capturar la CURP y validar el código de seguridad ("No soy un robot").

Verificar que los datos personales se llenen automáticamente agregar manualmente los que falten (como el código postal y la colonia).

Proporcionar un correo electrónico y número de celular vigente.

Crear una contraseña segura y aceptar el aviso de privacidad.

Confirmar y finalizar el registro.

La cuenta Llave MX será necesaria para realizar múltiples trámites gubernamentales en línea, no solo el acta de nacimiento.

¿Cuánto cuesta el acta de nacimiento?

Los precios para tramitar el acta de nacimiento varían dependiendo de la entidad federativa. Estos son los costos por estado:

Aguascalientes: 110 pesos.

Baja California: 243 pesos.

Baja California Sur: 232 pesos.

Campeche: 119 pesos.

Coahuila: 209 pesos.

Colima: 102 pesos.

Chiapas: 123 pesos.

Chihuahua: 128 pesos.

Ciudad de México: 98 pesos.

Durango: 158 pesos.

Guanajuato: 130 pesos.

Guerrero: 100 pesos.

Hidalgo: 147 pesos.

Jalisco: 98 pesos.

Estado de México: 74 pesos.

Michoacán: 168 pesos.

Morelos: 113 pesos.

Nayarit: 82 pesos.

Nuevo León: 68 pesos.

Oaxaca: 131 pesos.

Puebla: 170 pesos.

Querétaro: 141 pesos.

Quintana Roo: 57 pesos.

San Luis Potosí: 127 pesos.

Sinaloa: 124 pesos.

Sonora: 104 pesos.

Tabasco: 113 pesos.

Tamaulipas: 114 pesos.

Tlaxcala: 170 pesos.

Veracruz: 199 pesos.

Yucatán: 229 pesos.

Zacatecas: 110 pesos.