Gobierno de México anuncia fin de la “Alerta Presidencial” en celulares por sismos

El mensaje que aparece en los teléfonos móviles cuando se activa la alerta sísmica será modificado por instrucción de autoridades federales.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que emitirá lineamientos para eliminar la leyenda “Alerta Presidencial” de los mensajes que reciben los teléfonos celulares cuando se activa el sistema de alertamiento sísmico en México. La medida aplicará para todas las compañías telefónicas y fabricantes de dispositivos móviles que operan en el país.

La información fue difundida por la propia CRT a través de sus canales oficiales, donde señaló que en las próximas semanas publicará las reglas que establecerán un mensaje homogéneo en caso de que se active el sistema de alertamiento. La autoridad indicó que el objetivo es retirar cualquier referencia a la Presidencia de la República en los avisos que aparecen en los celulares durante sismos o terremotos.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

El anuncio se dio después de varias activaciones recientes del sistema de alertamiento celular en distintas regiones del país, en las que millones de usuarios recibieron en sus dispositivos mensajes encabezados con la frase “Alerta Presidencial”.

Qué informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

En una comunicación pública, la CRT indicó que trabaja en la elaboración de los lineamientos que obligarán a operadores de telefonía móvil y fabricantes de equipos a modificar el texto que se muestra en pantalla cuando se envía una alerta sísmica a través de redes celulares.

La comisión señaló que los nuevos lineamientos buscarán que todas las alertas presenten el mismo mensaje, sin referencias institucionales que no correspondan al origen técnico del aviso. De acuerdo con la autoridad reguladora, el sistema de alertamiento no depende de una decisión directa del Poder Ejecutivo, sino de mecanismos automáticos de protección civil.

Hasta el momento, la CRT no ha informado cuál será la redacción exacta que sustituirá a la leyenda “Alerta Presidencial”, ni ha precisado la fecha en la que los lineamientos entrarán en vigor. La comisión indicó que la publicación oficial se realizará en las próximas semanas.

Cambios tras activaciones recientes de la alerta sísmica

El sistema de alertamiento celular se activó en varias ocasiones durante enero de 2026, tanto por movimientos telúricos reales como por pruebas del sistema. En esos eventos, los teléfonos móviles emitieron un sonido distintivo y mostraron en pantalla un mensaje que incluía la frase “Alerta Presidencial”.

Las activaciones generaron atención pública debido a que el encabezado del mensaje aparecía incluso en sismos que no estaban relacionados con simulacros oficiales. En respuesta a estas activaciones, autoridades federales revisaron el contenido del texto que se despliega en los dispositivos móviles.

La revisión derivó en la decisión de modificar la leyenda, con el argumento de que el mensaje debe reflejar con claridad el carácter técnico y preventivo del sistema de alertamiento sísmico.

En las próximas semanas, la @CRTGobMX emitirá los #Lineamientos para que todas las compañías telefónicas y fabricantes de celulares muestren el mismo mensaje en caso de que se active el sistema de alertamiento, eliminando la leyenda de "Alerta Presidencial". pic.twitter.com/vPHMn4v4zH — CRTGobMX (@CRTGobMX) January 19, 2026

Postura del Ejecutivo federal sobre el mensaje

Durante una conferencia de prensa realizada el 16 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que se actualice el texto que acompaña las alertas sísmicas en los celulares.

Sheinbaum explicó que la alerta no se origina en la Presidencia de la República, sino en un sistema de protección civil diseñado para advertir a la población con anticipación cuando se detecta un sismo que puede representar un riesgo. Señaló que el mensaje debía ajustarse para evitar interpretaciones incorrectas sobre su origen.

La mandataria indicó que la revisión del texto debía realizarse a través de las instancias regulatorias correspondientes, sin interferir con el funcionamiento técnico del sistema de alertamiento.

Cómo funciona la alerta sísmica en celulares

Las alertas sísmicas que llegan a los teléfonos móviles forman parte de un sistema de difusión masiva que utiliza las redes celulares para enviar avisos de emergencia de manera simultánea. Estos mensajes pueden recibirse incluso cuando el teléfono está bloqueado o en modo silencio.

El sistema permite advertir a la población con segundos de anticipación sobre la posible llegada de ondas sísmicas, dependiendo de la distancia entre el epicentro y las zonas urbanas. La alerta se activa automáticamente cuando los sensores detectan un movimiento telúrico que supera ciertos umbrales establecidos por las autoridades de protección civil.

El mensaje y el sonido que acompañan la alerta están diseñados para captar de inmediato la atención del usuario y permitir que adopte medidas preventivas.

Próximos pasos y aplicación de los lineamientos

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que los lineamientos que se emitirán serán de aplicación obligatoria para todas las empresas de telefonía móvil y fabricantes de teléfonos inteligentes que operan en México.

Una vez publicados, los operadores deberán actualizar la forma en que se muestra el mensaje de alerta sísmica en los dispositivos, de acuerdo con las especificaciones que establezca la autoridad. La CRT no ha detallado si estos cambios requerirán actualizaciones de software por parte de los usuarios.

Hasta ahora, el organismo regulador no ha reportado modificaciones al funcionamiento del sistema de alertamiento, sino únicamente al texto que se despliega en pantalla cuando ocurre un sismo o se realiza una prueba del sistema.